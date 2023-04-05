5 апреля
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Недвижимость

Ну и видок. Какие дачи у рек и озер продают под Барнаулом

Сколько стоит возможность с комфортом наблюдать яркие закаты на Оби и не только — расскажем в этом материале. Altapress.ru нашел на Avito пять дач с великолепными видами (как считают владельцы) на реки и озера.

Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito

У Оби и Барнаула

С имитацией охраны

На продажу выставили дачу с участком в 8 соток за 2,5 млн рублей.

Дом с мансардой из кедра площадью 45 кв. м вмещает в себя кухню-гостинную с деревянными столом и стульями, выполненными на заказ, диваном и минихолодильником, спальню с двуспальной кроватью и встроенным шкафом.

Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito

На участке владельцы дачи посадили яблоню, вишню, крыжовник, смородину, малину, облепиху и многолетние цветы. На территории стоят небольшая беседка, уличный туалет и летний душ.

Здесь нет видеонаблюдения. Зато есть ее имитация, если верить объявлению.

И главное — великолепный вид на Обь. Его вместе с участком продавец может обменять на автомобиль — если найдутся желающие.

Дача с участком в 8 соток у Оби.
Дача с участком в 8 соток у Оби.
Avito

С радугой над рекой

Другой живописный кусочек берега Оби представлен в объявлении по продаже дачи площадью 50 кв. м с баней за 2,7 млн рублей. Она находится в Гоньбе.

На участке в 7 соток вы не встретите ни одного помидора и огурца — по периметру участка, засеянного газоном, растут только туи.

«Это дача для отдыха!» — пишут ее владельцы. Если посмотреть на зону мангала и террасу с живописным видом на реку, которая становится розовой на закате, — в это легко поверить. На одном из снимков над Обь красиво повисла радуга. Возможно, это зрелище здесь можно будет увидеть не один раз.

Вид под бинокль

В СНТ Центральное продают дачу площадью 50 кв. м с участком 5,8 соток за 1,5 млн рублей. Чтобы заметить вид на Обь, нужно постараться или взять в руки бинокль — река находится в отдалении. Но все же это возможно. К тому же, от участка есть путь, который приводит к самому берегу.

Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito
Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito

Классический для дачи набор: дом с печью и погребом, баня, сарай, теплицы и многочисленные посадки — яблони, белого и черного винограда, малины, виктории. Также на участке растут черемуха, рябина, сосна и многолетние цветы. Рядом есть остановка Кордон.

Продавец предлагает увеличить площадь территории этой дачи за счет покупки его другого участка в 4 сотки.

Дача в СНТ Центральное у реки.
Дача в СНТ Центральное у реки.
Avito

Вне Барнаула

Перспективная покупка

В СНТ Связист поселка Калиновка находится самое живописное место Первомайского района — дача. Так, по крайней мере, считает владелец, продающий ее за 1,5 млн рублей.

5,5 соток находятся рядом с лесом и набережной протоки Оби. «Кто знает — поймет: никогда не топило, даже в 2014 году», — пишут в объявлении.

Дача в Калиновке.
Дача в Калиновке.
Avito
Дача в Калиновке.
Дача в Калиновке.
Avito
Дача в Калиновке.
Дача в Калиновке.
Avito
Дача в Калиновке.
Дача в Калиновке.
Avito

На территории есть небольшой дом и баня, две скважины для погружного насоса, новый уличный туалет и забор из профлиста. Вид на реку не закрыт — ее огораживает рабица.

Участок выровняли, очистили и приготовили для возможного строительства — поэтому здесь нет посадок. Зато можно заниматься рыбалкой и собиранием грибов.

Зимой к даче чистят дорогу, автобус ходит с мая по октябрь три раза в день, теплоход — два раза.

Дача в Калиновке.
Дача в Калиновке.
Avito

Продавец считает, что покупка дачи — отличное вложение в будущее, а еще здесь есть «перспектива газоснабжения». Сам он готов торговаться и меняться на автомобиль.

Домик у озера

Другое живописное место — дача на берегу озера и в окружении ленточного бора за поселком Новые зори. «Такую природу редко в садоводстве найдешь», — пишут в объявлении.

Дача на берегу озера.
Дача на берегу озера.
Avito
Дача на берегу озера.
Дача на берегу озера.
Avito
Дача на берегу озера.
Дача на берегу озера.
Avito
Дача на берегу озера.
Дача на берегу озера.
Avito

На участке в шесть соток расположен деревянный каркасный дом площадью 30 кв. м. Он утепленный, с пластиковыми окнами, железной дверью и печью. Также на территории есть застекленная теплица, новый туалет, душ и еще одна постройка, из которой продавец советует сделать баню. Электричество — круглый год.

Вокруг растет смородина, малина, клубника, ирга, жимолость.

Добраться сюда можно на 138 и 149 автобусах. Удобно и на пригородном поезде: остановка находится прямо напротив садоводства.

Дом в 30 кв. м с участком продают за 670 тыс. рублей.

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