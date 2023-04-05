Ну и видок. Какие дачи у рек и озер продают под Барнаулом

Сколько стоит возможность с комфортом наблюдать яркие закаты на Оби и не только — расскажем в этом материале. Altapress.ru нашел на Avito пять дач с великолепными видами (как считают владельцы) на реки и озера.

Дача с участком в 8 соток у Оби.

У Оби и Барнаула

С имитацией охраны

На продажу выставили дачу с участком в 8 соток за 2,5 млн рублей.

Дом с мансардой из кедра площадью 45 кв. м вмещает в себя кухню-гостинную с деревянными столом и стульями, выполненными на заказ, диваном и минихолодильником, спальню с двуспальной кроватью и встроенным шкафом.

Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito

На участке владельцы дачи посадили яблоню, вишню, крыжовник, смородину, малину, облепиху и многолетние цветы. На территории стоят небольшая беседка, уличный туалет и летний душ.

Здесь нет видеонаблюдения. Зато есть ее имитация, если верить объявлению.

И главное — великолепный вид на Обь. Его вместе с участком продавец может обменять на автомобиль — если найдутся желающие.

Дача с участком в 8 соток у Оби. Avito

С радугой над рекой

Другой живописный кусочек берега Оби представлен в объявлении по продаже дачи площадью 50 кв. м с баней за 2,7 млн рублей. Она находится в Гоньбе.

На участке в 7 соток вы не встретите ни одного помидора и огурца — по периметру участка, засеянного газоном, растут только туи.

«Это дача для отдыха!» — пишут ее владельцы. Если посмотреть на зону мангала и террасу с живописным видом на реку, которая становится розовой на закате, — в это легко поверить. На одном из снимков над Обь красиво повисла радуга. Возможно, это зрелище здесь можно будет увидеть не один раз.

Вид под бинокль

В СНТ Центральное продают дачу площадью 50 кв. м с участком 5,8 соток за 1,5 млн рублей. Чтобы заметить вид на Обь, нужно постараться или взять в руки бинокль — река находится в отдалении. Но все же это возможно. К тому же, от участка есть путь, который приводит к самому берегу.

Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito Дача в СНТ Центральное у реки. Avito

Классический для дачи набор: дом с печью и погребом, баня, сарай, теплицы и многочисленные посадки — яблони, белого и черного винограда, малины, виктории. Также на участке растут черемуха, рябина, сосна и многолетние цветы. Рядом есть остановка Кордон.

Продавец предлагает увеличить площадь территории этой дачи за счет покупки его другого участка в 4 сотки.

Дача в СНТ Центральное у реки. Avito

Вне Барнаула

Перспективная покупка

В СНТ Связист поселка Калиновка находится самое живописное место Первомайского района — дача. Так, по крайней мере, считает владелец, продающий ее за 1,5 млн рублей.

5,5 соток находятся рядом с лесом и набережной протоки Оби. «Кто знает — поймет: никогда не топило, даже в 2014 году», — пишут в объявлении.

Дача в Калиновке. Avito Дача в Калиновке. Avito Дача в Калиновке. Avito Дача в Калиновке. Avito

На территории есть небольшой дом и баня, две скважины для погружного насоса, новый уличный туалет и забор из профлиста. Вид на реку не закрыт — ее огораживает рабица.

Участок выровняли, очистили и приготовили для возможного строительства — поэтому здесь нет посадок. Зато можно заниматься рыбалкой и собиранием грибов.

Зимой к даче чистят дорогу, автобус ходит с мая по октябрь три раза в день, теплоход — два раза.

Дача в Калиновке. Avito

Продавец считает, что покупка дачи — отличное вложение в будущее, а еще здесь есть «перспектива газоснабжения». Сам он готов торговаться и меняться на автомобиль.

Домик у озера

Другое живописное место — дача на берегу озера и в окружении ленточного бора за поселком Новые зори. «Такую природу редко в садоводстве найдешь», — пишут в объявлении.

Дача на берегу озера. Avito Дача на берегу озера. Avito Дача на берегу озера. Avito Дача на берегу озера. Avito

На участке в шесть соток расположен деревянный каркасный дом площадью 30 кв. м. Он утепленный, с пластиковыми окнами, железной дверью и печью. Также на территории есть застекленная теплица, новый туалет, душ и еще одна постройка, из которой продавец советует сделать баню. Электричество — круглый год.

Вокруг растет смородина, малина, клубника, ирга, жимолость.

Добраться сюда можно на 138 и 149 автобусах. Удобно и на пригородном поезде: остановка находится прямо напротив садоводства.

Дом в 30 кв. м с участком продают за 670 тыс. рублей.