Тигриный склад и «градзатык». За что критиковали и хвалили проекты барнаульских зданий

Поместить парковку на первый этаж торгового здания, добавить кислотных полосок на фасад и договориться с соседями — несколько решений проектировщиков, которые членам градостроительного совета Барнаула показались странными. Почему и какие проекты им все же понравились — в материале altapress.ru.

Торговый провал

Магазин, служебный гараж, ремонт автомобилей, бытовое обслуживание, общественное питание, автомойка — и все в одном трехэтажном здании на ул. Титова, 31. По крайней мере, так предполагалось. Но в процессе проектирования мастерской «Алтай» заказчик пересмотрел назначение комплекса.

Теперь это просто торговый дом с офисными помещениями на последнем этаже и парковкой — на первом. «Серединку» займет торговый зал свободной планировки и санузлы.

676 кв. м — площадь участка;

338 кв. м — площадь застройки;

759 кв. м — площадь здания;

8 парковочных мест.

Отделку практически всего здания задумали выполнить из фасадных кассет под кирпич, первого этажа и задней стены — из фальцевых панелей. К той же стене будет примыкать наружная эвакуационная лестница.

Проект серьезно раскритиковали. Прежде всего экспертам не понравилось расположение парковки.

Проект ул. Титова , 31. Проектная мастерская «Алтай»

«Самый востребованный для торговых домов — первый этаж, а у вас там машины стоят, — заметил архитектор Сергей Шадрин. — Здание маленькое, площадей не так много. С большой долей вероятности, первый этаж будет остеклен и там появятся нормальные торговые помещения».

Представительница мастерской отметила, что в этом проблемы не видит: загрузку товаров на второй этаж организуют. Что касается парковки — иначе ее на участке не получится разместить.

Действительно, члены градсовета отметили, что на территории даже нет места для проезда и разворота пожарного автомобиля (по крайней мере, по установленным нормативам). Кроме того, на плане не предусмотрели пешеходных связей по ул. Малахова — а ведь через дорогу находится ДК «Моторостроителей».

Это соседство вызвало и другую проблему: проектируемое здание показалось экспертам совсем маленьким и невыразительным.

Проект ул. Титова , 31. Проектная мастерская «Алтай»

«Такой мощный перекресток, напротив огромный ДК… Почему не сделать активнее угол? — спросил Сергей Шадрин. — Здесь напрашивается лестница, которая создаст акцент. Как архитектору, мне непонятен ваш подход».

Не улучшает ситуацию и то, что вокруг проектируемого магазина находятся дачные участки.

«Этот угол очень важен. Размещать столь малый объект здесь расточительно: на крохотном участке его невозможно грамотно эксплуатировать, — заметил архитектор Сергей Боженко. — Надо осмыслить территорию с градостроительных позиций, сделать новое предложение по освоению участков, которые фрагментарно занимает садоводство. До этого запускать проект не стоит».

Эскиз предложили полностью переработать.

Проект ул. Титова , 31. Проектная мастерская «Алтай»

Хорош со всех сторон

«АльфА-ПроекТ» представил эскиз здания магазина с административными помещениями на Павловском тракте, 81б.

На территории предложили разместить двухэтажное здание со стенами из сендвич-панелей, которые частично перекроют вентилируемые фасады из кирпича — под стать окружающей застройке. А еще здесь поставят парковку на пять мест.

Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ» Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ»

504 кв. м — площадь участка;

353 кв. м — общая площадь здания.

Здание примыкает к соседнему участку. Сергей Шадрин заметил, что если нормы не нарушаются и претензий у смежных землепользователей нет, то можно поддержать проект.

«Объем довольно интересный, видно, что архитектор поработал со всех сторон, — сказал он. — Только обрамление витража на втором этаже сильно выступает, наверху все время будет лежать снег и лед — вот единственное замечание».

Границы участка несколько выходят за красную линию улицы. Член градсовета Евгений Носенко считает, что это в будущем создаст «градостроительный тупик», в случае, если тракт возьмутся расширять.

Проект на Павловском тракте , 81б. «АльфА-ПроекТ»

«У нас есть резерв для расширения Павловского тракта, — заметил Сергей Боженко. — Но вопрос: соблюдается ли расстояние от проектированного фундамента до существующих и перспективных инженерных сетей, которые там могут быть? Если мы не мешаем развитию линейных объектов, то можем одобрить. В обозримом будущем здание не помешает развитию тракта».

Проект решили поддержать, но порекомендовали учесть замечания и увеличить количество парковочных мест.

Освежающая кислота

Во второй раз на градсовете рассмотрели проект здания склада негорючих материалов на ул. Эмилии Алексеевой, 2а/2 от компании «Спецсервис».

Это двухэтажное строение, которое разделили на отдельные складские помещения с изолированными входами. Кроме того, на первом этаже должна появиться котельная.

Проект на ул. Эмилии Алексеевой , 2а/2. «Спецсервис»

Проектировщики не стали обременять здание архитектурными излишествами и сделали простую однотонную светло-бежевую коробку. За что на прошлом заседании и были раскритикованы.

В этот раз здание решили «освежить» кислотными зелеными полосками. Напоминает тигровый или боевой раскрас.

«Видимо, провокация, чтобы мы приняли решение оставить здание однотонным», — с улыбкой заметил председатель совета Андрей Федоров.

Цветовое решение снова попросили пересмотреть. Кроме того, экспертам не понравилось, что заказчик получил разрешение на разворот техники по территории соседнего участка (склад располагается за красной линией, за постройками).

Проект на ул. Эмилии Алексеевой , 2а/2. «Спецсервис»

«Сегодня вы въезжаете так, а завтра с соседями испортятся отношения и они поставят бетонный забор, — сказал главный архитектор края Виктор Четошников. — Проект разрабатывают в пределах отведенного участка, он должен быть самодостаточен. Поэтому здесь не обеспечивается функционирование объекта в полном объеме в части транспорта. Таковы требования».

Проект снова отправили на доработку и настояли на том, чтобы профессиональный архитектор разработал генплан всего участка.

Выше — сложнее

Повторно рассмотрели и проект реконструкции здания на ул. Попова, 161 от бюро «Технология». Здесь должен разместиться благотворительный фонд, где будут принимать посетителей, а также помещения бытового обслуживания населения.

Сейчас на участке располагается прямоугольное двухэтажное здание, большая часть которого облицована керамическим кирпичом.

Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология» Здание на ул. Попова , 161 до реконструкции. Проектное бюро «Технология» Здание на ул. Попова , 161 до реконструкции. Проектное бюро «Технология» Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология» Здание на ул. Попова , 161 до реконструкции. Проектное бюро «Технология» Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология»

В качестве реконструкции проектировщики предлагают надстроить два этажа и сделать перепланировку помещений. Для маломобильных групп установят пандусы.

1,5 тыс. кв. м — общая площадь проектируемого здания.

Внутри постройки разместятся вестибюль, рецепция, два выставочных зала, подсобные и вспомогательные помещения, кабинеты по приему населения, комнату для персонала, санузлы и помещения бытового обслуживания.

Эксперты порекомендовали изменить пропорции главного фасада, чтобы он обрел более законченный вид. Сергей Шадрин посоветовал поднять центральные серые рамы выше парапета, а окна сделать обычными, «кабинетными».

Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология» Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология» Проект на ул. Попова , 161. Проектное бюро «Технология»

Заместитель председателя совета Антон Воробьев предложил избавить фасад от кирпичных вставок, сделать его белым.

Проект поддержали, попросив увеличить количество парковок — для четырехэтажного здания восьми мест (вдруг) оказалось недостаточно.