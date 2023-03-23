С бассейном или пирсом. Что особенного в самых дорогих дачах Барнаула

Altapress.ru поддался весеннему настроению и рассадной романтике и приготовил материал о пятерке самых дорогих (по версии Avito) дачах. Все они находятся в черте Барнаула.

За 4,5 млн рублей

Где: СНТ «Обь-3»

Этот лакомый кусочек стоит оказался наиболее дешевым из самых дорогих предложений. Двухэтажный дом из бруса (100 кв. м) расположен прямо у берега реки Середчиха.

«Свой пирс. Можно купаться, рыбачить летом и осенью — река кишит рыбой», — пишут в объявлении.

Баня под одной крышей с домом, вода есть только в дачный сезон. Владельцы установили нагреватель.

«В холодное время использовали обогреватели, но если хотите жить зимой, нужно делать отопление», — советуют продавцы.

6.7 соток оснащены стандартным набором: яблонями, вишней, смородиной и т. д.

За 5 млн рублей

Где: СНТ «Алтайский садовод»

В этом двухэтажном доме в 60 кв. м вода есть круглый год. Но газ и здесь придется подключать самостоятельно.

Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito

Зато новых владельцев порадует новенькая баня с зоной летней кухни над ней, туалет и водонагреватель в доме.

На территории в 6.8 соток предусмотрено сразу несколько зон отдыха: две террасы у дома и бани, бассейн, шезлонги. Поработали хозяева и над ландшафтным дизайном: грядки подняты и огорожены рваным кирпичом, между ними залит бетон. Высажены туи, можжевельник, гортензии, горные сосны и т. д.

Кроме того на участке растут груша, яблони, смородина, крыжовник и малина. Все это окружает деревянный забор. Есть парковка на четыре машины.

За 5,5 млн рублей

Где: СНТ «Ракета»

Дом 2019 года постройки, где зимой тепло, а летом прохладно и пахнет деревом. Воду сюда подают в дачный сезон. «Если пробурить скважину, можно жить здесь круглый год», — пишут владельцы. Рядом расположен газопровод.

Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito Дом в СНТ «Ракета». Avito

На участке продавцы оставляют двухлетнюю теплицу из поликарбоната, яблони, сливу, крыжовник, виноград, малину, смородину и т.д. Есть сарай под инструменты и велосипеды, а также сухой дровяник и детская площадка. Баня находится под одной крышей с домом.

Кроме того, владельцы оставляют кухонный гарнитур, шкафы и детские кроватки новым хозяевам.

Дом в СНТ «Ракета». Avito

Перед постройкой дорожки залиты бетоном, в огороде выложены плиткой. Заезд с ул. Шумакова хорошо чистят от снега, отмечают продавцы. В шаговой доступности лыжная база, хозяйственные и продуктовые супермаркеты.

Соседи живут здесь круглый год и новые владельцы могут поддаться этому примеру. Дом подходит под ипотеку и прописку.

За 5,7 млн рублей

Где: СНТ «Трансмаш»

Кирпичный домик с хозяйственными постройками, уличным туалетом и участком в 8 соток. Из коммуникаций только электричество. Владельцы советуют возвести здесь коттедж — улицу активно ими застраивают.

Дом в СНТ «Трансмаш». Avito Дом в СНТ «Трансмаш». Avito Дом в СНТ «Трансмаш». Avito Дом в СНТ «Трансмаш». Avito

«Возможно прописка и подключение к центральным коммуникациям», — пишут в объявлении.

С грядки открывается прекрасный вид на серые девятиэтажки — рядом расположена ул. Веры Кащеевой. На участке есть фруктовые деревья, посажены ягоды и многолетние цветы.

За 6,9 млн рублей

Где: СНТ «Алтайский садовод»

Домик площадью 80 кв метров построили из бруса в 2021 году. Автор объявления с любовью описывает то, как он это делал: «Между венцами проложен суперджут производства Бангладеш. Щели между брусом зашпаклеваны герметиком для дерева. Крыша утеплена двумя слоями теплопароизоляции и каменной ватой» и так далее.

Постройка находится на участке в 5 соток. Из коммуникаций — электричество, вдоль участка проведен газ.

Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito

«Мы ищем хозяина для нового самого лучшего дома, который находится в самом лучшем месте!», — указано в сообщении. Это самое лучшее место для дачи находится напротив кафе «У Григорича» в 150 метров от трассы. А получасе ходьбы находится пристань Садовод и песчаный пляж.

Дорога к участку отсыпана асфальтовой крошкой, есть стоянка для машин перед воротами и на территории дачи.

В большой комнате в 25 кв. м хозяева залили фундамент под камин, а на участке — под баню 3 на 4 кв. м. Напротив дома из бруса построили беседку с комнатой отдыха.

Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito

На участке растут ели, высокая рябина, маньчжурский орех, липы, пару берез, вишня, черешня. Высажены ягоды: малина трех сортов, смородина и крыжовник.

У дачи есть адрес. Владельцы готовы обменивать ее на квартиру с доплатой покупателя.