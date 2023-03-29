Прочь из города. Какие дорогие (и не очень) дачи продают в окрестностях Барнаула

Что особенного в самых дорогих дачах Барнаула по версии Avito мы уже узнали . Пора отравиться за город. В его окрестностях мы нашли как супер-варианты, так и бюджетные.

За 7 млн рублей

Дача в 112 кв. м 2017 года постройки находится за Штабкой.

Ухоженный участок в девять соток разделили на две зоны: отдыха и огорода. В первой — дом с большой террасой, баня, уличная кухня, мангал, тандыр, гриль, дровник, парковка на четыре автомобиля. Во второй — большой хозяйственный домик, две теплицы, малина, в том числе тибетская, крыжовник, клубника, ежевика, черная смородина. Грядки в деревянных коробках.

На территории вырастили вишни, яблони, абрикосы, красную черемуху, рябину, виноград, посадили многолетние цветы и газон. Установлена система автополива, которая будет увлажнять почву в установленное время. А еще здесь поработали над ландшафтным дизайном и посадили более 15 видов хвойных растений.

Санузел — и на улице, и в доме. Есть стиральная машина, бойлер, электрические фонари в зоне отдыха и в огороде, видеонаблюдение. Круглый год садоводство охраняют.

И самое главное, как отмечают продавцы, — в 100 метрах от дома расположено озеро и бор, в котором можно собирать грибы.

5,5 млн рублей

В 7 км от Нового моста, у села Санниково находится садоводство «Энергетик», где выставили на продажу дачу в 73 кв. м на участке в 13 соток. Как пишут в объявлении, «по факту больше».

Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 5,5 млн рублей. Avito

Свет здесь круглый год, вода только с мая по октябрь. В садоводстве (видимо, не на участке) есть газ и интернет. Утепленный дом отапливается печью.

На территории дачи можно найти временную баню и фундамент под «капитальную», гараж и парковку на четыре машины, летний душ и дровник. Владельцы посадили здесь яблони, груши, сливы, жимолость, смородину, вишню, малину.

В садоводстве есть пляж, заезжать нужно через шлагбаум.

2,8 млн рублей

В том же «Энергетике» продают дом из бруса, который годится для постоянного проживания — хорошо утеплен. 54 кв. м разделены на две комнаты с кухней, есть канализация, подвесные потолки.

Дача в СНТ «Энергетик» за 2,8 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 2,8 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 2,8 млн рублей. Avito Дача в СНТ «Энергетик» за 2,8 млн рублей. Avito

На участке 8,7 соток установлено видеонаблюдение, есть газ, электричество и скважина: пользоваться водой можно круглый год.

На территории стоит гараж с пристройкой.

«Дороги чистят, соседи хорошие и до остановки 100 метров», — отметили в объявлении.

Все это владельцы готовы обменять на автомобиль.

3,5 млн рублей

«Отличное место для загородного дома или летней дачи. Благоустроенный поселок в стороне от суетного мира. Неимоверная красота и релакс гарантированы», — так начинается притягательное объявление о продаже дачи в Бобровке.

Дача в Бобровке. Avito

Преимущество дома в 200 кв. м на участке в 15 соток продавцы видят в наличии газа, света, воды, отличных соседей и асфальтированной дороги.

Кроме того, рядом есть лес, где можно собирать грибы и ягоды и охотиться.

«Рядом Обь, а значит хорошая рыбалка гарантирована. В шаговой доступности река Бобровка, где можно покупаться», — пишут в объявлении.

В селе есть магазины, школа, детский сад, амбулатория, аптеки и общественный транспорт в Барнаул.

600 тыс. рублей

Дачный дом из бруса в 20 кв. м на участке в 5 соток выставили на продажу в Бельмесево. Есть большая терраса, теплица, туалет, кладовая, летний душ. А вода — только в сезон.

Дача в Бельмесево. Avito Дача в Бельмесево. Avito Дача в Бельмесево. Avito Дача в Бельмесево. Avito Дача в Бельмесево. Avito Дача в Бельмесево. Avito

На участке разбит молодой сад: виктория, вишня, крыжовник, черешня, абрикосы, слива, черемуха, малина, облепиха, черноплодная рябина, три сорта яблонь, пять — винограда и четыре — смородины.

Продавцы отмечают, что к даче ведет широкая отсыпанная дорога, которую чистят зимой. До самого садоводства из Барнаула ходит автобус.