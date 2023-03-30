30 марта
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Недвижимость

Барнаульцы добились заморозки проекта по строительству высотки на площади Сахарова

Суд удовлетворил требование жильцов двух пятиэтажек на ул. Молодежной и заморозил разрешение на строительство высотки рядом с площадью Сахарова, сообщает Банкфакс.

Проект дома на ул. Молодежной 21а.
Проект дома на ул. Молодежной 21а.
"Архи Групп"

11 жильцов подали иск 17 марта. Люди опасались, что из-за нового здания могут пострадать их дома.

Их также не устраивали планы застройщика — «Локомотив» — о размещении парковки рядом со сквером. Несмотря на разрешение властей, собственники домов на Молодежной полагают, что это нарушит градостроительные нормы.

В качестве предварительной защиты суд 21 марта временно приостановил разрешение на строительство многоэтажки. В течение 15 дней ответчик может обжаловать постановление.

Также горожане добиваются вмешательства в ситуацию следственного комитета в надежде, что там проверят действия городских чиновников на коррупцию.

Ранее эксперты уверяли, что застройка площади Сахарова не помешает соседним домам и скверу.

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