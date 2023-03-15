Эксперты объяснили, что застройка площади Сахарова не помешает соседним домам и скверу

Новостройка расположится на заброшенном участке на ул. Молодежной 21а, где долгое время находилось полуразрушенное здание, передает «Толк».

Жители соседних домов опасаются, что грузовые машины в период строительства будут ездить через их двор, который только что благоустроили и сделали детскую площадку.

Также местных жителей интересует вопрос с парковкой — ее могут обустроить рядом с их домами.

Архитектор, занимавшийся проектом новостройки, утверждает, что узкий проезд рядом с будущим домом планируют расширить, чтобы грузовики смогли проезжать именно по нему.

Также на участке предусмотрели вместительный подземный паркинг. А для временной стоянки выделили небольшую часть земли рядом со сквером.

Проект дома на ул. Молодежной 21а. «Архи Групп»

Судьба сквера в том числе беспокоит местных. Опасение вызывает возможная вырубка деревьев и насаждений ради расширения.

В мэрии на переживания ответили однозначно: сквер — собственность города и социально значимый объект, под вырубку и застройку его никому не предоставят.

Тем не менее, авторы проекта новостройки уточняют, что им разрешили сделать асфальтированный проезд со стороны пр. Социалистического. Однако он не затронет зеленую зону, а пройдет между ней и бывшей «Барнаульской крепостью».

Еще одно опасение — жители полагают, что из-за нового дома во дворе будет тень.

Проект дома на ул. Молодежной 21а. «Архи Групп»

Архитекторы же сообщают, что запланировали дом таким образом и такой формы, чтобы не нарушить инсоляцию пятиэтажек.

Между тем жильцы «хрущевок» готовят исковое заявление в суд. Уже провели за свой счет экспертизу. С их слов результаты показали, что дом на этом участке строить нельзя, потому что в почве — песок.

А вот в комитете по строительству отмечают, что проект будущей 14-этажки успешно прошел все необходимые согласования и независимые экспертизы.

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