15 марта
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Жизнь

Эксперты объяснили, что застройка площади Сахарова не помешает соседним домам и скверу

Строительство 14-этажного жилого дома на площади Сахарова началось в Барнауле.

Проект дома на ул. Молодежной 21а.
Проект дома на ул. Молодежной 21а.
"Архи Групп"

Новостройка расположится на заброшенном участке на ул. Молодежной 21а, где долгое время находилось полуразрушенное здание, передает «Толк».

Жители соседних домов опасаются, что грузовые машины в период строительства будут ездить через их двор, который только что благоустроили и сделали детскую площадку.

Также местных жителей интересует вопрос с парковкой — ее могут обустроить рядом с их домами.

Архитектор, занимавшийся проектом новостройки, утверждает, что узкий проезд рядом с будущим домом планируют расширить, чтобы грузовики смогли проезжать именно по нему.

Также на участке предусмотрели вместительный подземный паркинг. А для временной стоянки выделили небольшую часть земли рядом со сквером.

Проект дома на ул. Молодежной 21а.
Проект дома на ул. Молодежной 21а.
«Архи Групп»

Судьба сквера в том числе беспокоит местных. Опасение вызывает возможная вырубка деревьев и насаждений ради расширения.

В мэрии на переживания ответили однозначно: сквер — собственность города и социально значимый объект, под вырубку и застройку его никому не предоставят.

Тем не менее, авторы проекта новостройки уточняют, что им разрешили сделать асфальтированный проезд со стороны пр. Социалистического. Однако он не затронет зеленую зону, а пройдет между ней и бывшей «Барнаульской крепостью».

Еще одно опасение — жители полагают, что из-за нового дома во дворе будет тень.

Проект дома на ул. Молодежной 21а.
Проект дома на ул. Молодежной 21а.
«Архи Групп»

Архитекторы же сообщают, что запланировали дом таким образом и такой формы, чтобы не нарушить инсоляцию пятиэтажек.

Между тем жильцы «хрущевок» готовят исковое заявление в суд. Уже провели за свой счет экспертизу. С их слов результаты показали, что дом на этом участке строить нельзя, потому что в почве — песок.

А вот в комитете по строительству отмечают, что проект будущей 14-этажки успешно прошел все необходимые согласования и независимые экспертизы.

Ранее altapress.ru рассказывал, как сильно изменится площадь Сахарова в недалеком будущем.

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