Архитектурное бюро «СПИЧ» показало, как их ЖК на пр. Социалистическом, 97 будет вписываться в новый ансамбль площади Сахарова — с высоткой на ул. Молодежной и новым корпусом АлтГУ . Эту визуализацию специалисты представили 9 февраля на заседании градостроительного совета в Барнауле.

Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами.

Именно такой станет главная площадь города, если все задуманные застройщиками проекты воплотятся.

С высоты птичьего полета даже видно башенку отреставрированного 18-этажного ЦУМа. А из-за ЖК на пр. Социалистическом выглядывает 14-этажная свечка на ул. Молодежной, 21а.

«Новый корпус университета, жилой комплекс, драмтеатр, и т. д, — прокомментировал увиденное экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. — Формируется новая площадь с новым качеством и функциональным насыщением. Волей не волей возникает мысль дать предложение полной реконструкции и переосмысления сквера, который мог бы превратиться в площадь, сформированную зданиями и новыми жилыми корпусами».

О жарком обсуждении самого ЖК, который должен вырасти на месте парка «Барнаульская крепость», altapress.ru рассказал здесь.