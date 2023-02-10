Именно такой станет главная площадь города, если все задуманные застройщиками проекты воплотятся.
С высоты птичьего полета даже видно башенку отреставрированного 18-этажного ЦУМа. А из-за ЖК на пр. Социалистическом выглядывает 14-этажная свечка на ул. Молодежной, 21а.
«Новый корпус университета, жилой комплекс, драмтеатр, и т. д, — прокомментировал увиденное экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. — Формируется новая площадь с новым качеством и функциональным насыщением. Волей не волей возникает мысль дать предложение полной реконструкции и переосмысления сквера, который мог бы превратиться в площадь, сформированную зданиями и новыми жилыми корпусами».
О жарком обсуждении самого ЖК, который должен вырасти на месте парка «Барнаульская крепость», altapress.ru рассказал здесь.