10 февраля
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Недвижимость

Корпус АлтГУ и два ЖК. Как сильно изменится площадь Сахарова в недалеком будущем — визуализация

Архитектурное бюро «СПИЧ» показало, как их ЖК на пр. Социалистическом, 97 будет вписываться в новый ансамбль площади Сахарова — с высоткой на ул. Молодежной и новым корпусом АлтГУ. Эту визуализацию специалисты представили 9 февраля на заседании градостроительного совета в Барнауле.

Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами.
Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами.
"СПИЧ"

Именно такой станет главная площадь города, если все задуманные застройщиками проекты воплотятся.

С высоты птичьего полета даже видно башенку отреставрированного 18-этажного ЦУМа. А из-за ЖК на пр. Социалистическом выглядывает 14-этажная свечка на ул. Молодежной, 21а.

«Новый корпус университета, жилой комплекс, драмтеатр, и т. д, — прокомментировал увиденное экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. — Формируется новая площадь с новым качеством и функциональным насыщением. Волей не волей возникает мысль дать предложение полной реконструкции и переосмысления сквера, который мог бы превратиться в площадь, сформированную зданиями и новыми жилыми корпусами».

О жарком обсуждении самого ЖК, который должен вырасти на месте парка «Барнаульская крепость», altapress.ru рассказал здесь.

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