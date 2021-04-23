Барнаульцам понравился новый проект 18-этажного ЦУМа

Изображения подготовила проектная мастерская «АрхИ Групп» и студия Rezells.
У нового ЦУМа будет подземная парковка на 100 машиномест и наземная на 28 авто. Рядом проектировщики задумали площадки для летних кафе, внутренний двор обустроят лавочками, разобьют газоны и высадят деревья.
Ночью фасад здания будет подсвечиваться.
Эскиз уже вызвал реакцию горожан, в том числе в соцсетях. Большинству проект понравился, но не раз обманутые жители города не верят, что для них могут построить что-то хорошее.
«Будет уголок Европы в центре Барнаула, если все реализуют как в проекте», «Выглядит хорошо. Будет здорово, если смогут все задуманное реализовать», «Особенно хорошо будет смотреться со стоящими рядом хрущевками и сталинками. А так красиво конечно», «Очень много крутых проектов ожидалось в Барнауле, лишь единицы были реализованы так, как это было задумано первоначально», «Барнаульский ГУМ», — оценили комментаторы в городских пабликах.
Осенью 2020 года барнаульцам показывали другие эскизы будущего ЦУМа.