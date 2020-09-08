Ракшин показал, каким может быть новый ЦУМ в Барнауле

Судя по изображениям, «новый ЦУМ» будет состоять из двух зданий, одно из которых будет высотным. Между ними появится пространство, например, для летних веранд или ресторана.

По словам Ракшина, на первых этажах разместятся торговые площади, а остальное подойдет под гостиницу, общепит, фитнес-зал, апартаменты и офисы.

Специалисты высказывают разные мнения. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников считает, что такой новострой не соответствует значимости места его размещения. Архитектор Алексей Квасов уверен, что высотка станет акцентом площади, который симметричен зданию АГУ на углу пр. Ленина и ул. Молодежной, а выбранный стиль — арт-деко сегодня очень актуален.

Пока неясно, как будет решаться транспортный вопрос.

Градостроительный совет еще не видел эскизов. Архитектурное решение вынесут на обсуждение в 2020 году, добавляет издание.

Ранее altapress.ru спросил архитекторов о «болевых точках» Барнаула и о том, что ему нужно.