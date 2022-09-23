В Барнауле в районе площади Сахарова построят высотку в модернистском стиле

Градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства в районе площади Сахарова (ул. Молодежная, 21а) нового высотного жилого дома в модернистском стиле. Члены градсовета назвали проект интересным, похвалили разработчиков из «АрхИ Групп» за смелые архитектурные решения, но некоторые вопросы к застройщику — компании «Локомотив» — все же были.

Четыре точки

Проект 14-этажного дома, отделанного облицовочным кирпичом, с высокими окнами, каскадными балконами и большими открытыми террасами на верхних этажах разработчики осознанно увязали с концепцией жилого комплекса, который задумали построить на месте парка «Барнаульская крепость».

«Комплекс представляет собой три башни, соединенные полупериметральной низкоэтажной застройкой. Наш дом является четвертой завершающей точкой в этом ансамбле», — сказал Дмитрий Суслов, главный инженер «АрхИ Групп», презентовавший проект.

При этом высотка «Локомотива» находится в глубине, а ее внешний облик не выбивается из окружающей застройки — и, стало быть, даже в отсутствие жилкомплекса на месте «Барнаульской крепости» здание будет смотреться органично, объяснил Дмитрий Суслов.

Визуализация проекта нового дома на ул. Молодежной , 21-а , Барнаул. «АрхИ Групп» Визуализация проекта нового дома на ул. Молодежной , 21 а , Барнаул. «АрхИ Групп»

Кладовки и мойка для лап

Стиль, в котором спроектировано здание, Дмитрий Суслов назвал коротко: модернизм. Дом этот для Барнаула будет необычным — расскажем о нем подробнее.

Судя по презентации, его высокий первый этаж предполагается сделать нежилым. Часть этажа займет крытый двор с дизайнерскими скамейками, клумбами и декоративными элементами — она будет открытой.

В закрытой же части задуман холл, технические помещения, колясочная, стойка администратора и даже мойка для собачьих лап. Мусорокамера расположится внутри, в закрытой части. В отличие от традиционных многоквартирников, вертикальной связи с помещениями она иметь не будет.

Нежилым должен стать и второй этаж — он весь отдан под «кладовки»: довольно просторные индивидуальные ячейки для хранения инвентаря жильцов.

Первый этаж. Визуализация проекта дома на ул. Молодежной , 21-а , Барнаул. «АрхИ Групп»

Каскадные балконы и запрет остекления

И вот теперь о жилье. Дом одноподъездный, рассчитан на проживание 118 человек — по четыре просторные квартиры на каждом этаже, начиная с третьего и заканчивая 12-м. Обитателям 13-го и 14-го этажей достанется особый «бонус»: личные просторные террасы.

Между этажами будут курсировать два грузопассажирских лифта, имеющих входы-выходы на подземной парковке на 16 мест, территории общего пользования и «кладовочном» этаже.

Разработчики продумали и решение извечной городской проблемы — неудержимое стремление жильцов к остеклению своих балконов. Балконы здесь, надо сказать, размещены тоже необычно — Дмитрий Суслов назвал расположение каскадным.

Каскадные балконы. «АрхИ Групп»

«Конструктивное решение балконов и их расположение не предполагают возможность остекления. Для пресечения таких действий со стороны управляющей компании будет осуществляться контроль, предполагающий различные механизмы решения вопроса», — объяснил представитель «АрхИ Групп».

Добавим, что фасады разработчик предложил отделать облицовочным кирпичом (он более долговечен, чем штукатурка).

Соответствует нормам

Дмитрий Суслов описал членам градсовета и окружающую здание территорию. Как и положено, здесь появятся детские и физкультурные площадки, места для наземной парковки и озеленение.

«По всем показателям мы укладываемся в нормы, хозяйственная даже больше нормы», — объяснил он.

Визуализация проекта дома на ул. Молодежной , 21-а , Барнаул. «АрхИ Групп»

Пожалуй, окружающая территория вызвала больше всего вопросов. Члены градсовета подробно расспросили, например, о пожарных проездах. «Пожарные проезды предусмотрены в соответствии с требованиями специальных технических условий по пожарной безопасности, они согласованы в МЧС», — ответил Суслов.

Поинтересовались они заездом к дому. «Мы воспользовались частью существующего проезда, продляем его и делаем заезд со стороны ул. Молодежной», — объяснил он.

Главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров предположил, что плотность застройки на этой территории, возможно, окажется слишком высокой.

Дмитрий Суслов объяснил идею так. «Город должен развиваться не в ширь, а в сторону компактности. Меньше протяженность инженерной инфраструктуры — меньше средств и сил на ее обслуживание», — сказал он.

Благоустройство около дома на ул. Молодежной , 21-а , проект. «АрхИ Групп».

Поддержало большинство

Так иначе — проект собрал положительные отзывы.

«Импонирует архитектура, отличная от других проектов, много остекления, интересное решение — базовый общественный этаж, дом уютно расположился в центре квартала, много зеленых пространств», — сказал, например, архитектор Владимир Золотов.

Другие отметили большие квартиры, которых городу не хватает, назвали архитектурные решения смелыми и современными. «Я бы этот проект поддержал», — высказал мнение архитектор Александр Деринг.

И, в самом деле, проект поддержали большинством голосов, предложив в дальнейшем учесть ряд рекомендаций.