«Типология офисника». Проект ЖК на площади Сахарова вызвал горячие споры на градсовете в Барнауле

В этот раз на заседании выступал не архитектор Сергей Чобан, а Анатолий Борисов, руководитель Мастерской № 5 «СПИЧ». Ему помогал Евгений Башкиров, главный архитектор «Алтайгражданпроекта»: институт проверяет концепцию на соблюдение региональных нормативов и правил, а также будет отвечать за рабочее проектирование комплекса.
Часть выступления Борисов посветил характеристике команды. Вспомнил и о первом посещении площадки: «Первое, что со мной случилось — провалился в сугроб по пояс, а потом был окружен стаей бродячих собак. Тогда стало понятно, что нужно думать о благоустройстве».
В новом варианте архитекторы сократили площадь пятна стилобатной части: площадь застройки уменьшилась до 32% от общего объема участка, это позволило расширить территорию озеленения.
На визуализации вписали проекты нового корпуса АлтГУ, 14-этажной высотки от «Локомотива» на Молодежной, 21а и отреставрированный ЦУМ.
Проектировщики не учли основное замечание прошлого заседания: сделать одну акцентную башню. Все три так и остались равной высоты — 16 этажей. Это, а также вопрос художественной выразительности затмил прочие обсуждения.
Нужно выше
Бывший главный архитектор города Сергей Боженко еще раз подчеркнул, что комплекс расположен в створе продолжения Обского бульвара, который должен замыкаться крупной высоткой.
Евгений Башкиров не согласился. «Бульвар — только одна из видовых точек, — сказал он. — А в основном комплекс воспринимается с пр. Ленина, пр. Социалистического, ул. Молодежной. Эта многоплановая композиция создает среду площади Сахарова и прилегающих улиц. Обской бульвар — это далеко».
Архитектор Петр Анисифоров в свою очередь поддержал Боженко и настоял, что Обской бульвар — главная ось и ее необходимо фиксировать высотным акцентом.
«Повышение этажности корпуса, который работает на улучшение Обского бульвара и будет формировать ансамбль будущей площади со сквером — принципиальный градостроительный вопрос, на который нужно ответить профессионально», — заключил Сергей Боженко.
Нужно выразительнее
Далее эксперты перешли к вопросу эстетической выразительности фасадов. «Фасады слишком утилитарные для административного, делового и культурного центра столицы Алтайского края, — сказал Сергей Боженко.
Главный архитектор края Виктор Четошников в процессе обсуждения сначала осторожно заметил: «Типология офисника, матерого делового центра. Жилье, в моем субъективном понимании, — немного другое».
В конце разговора он высказался более категорично: «Архитектурная стилистика меня совершенно не устраивает. Да, это модно. Но отсутствует архитектура формы. Фасады выхолощенные утилитарные до последней степени и не соответствуют представлению об архитектуре жилища. Все, что угодно, но не ЖК».
Четошников добавил, что, возможно, проект нашел бы свое место в районе новостроек. Здесь же он не соответствует значимости места в системе городских пространств. «Мода приходит и уходит, здание будет стоять столетие минимум и ничего кроме вопросов у будущих поколений, мне кажется, оно не вызовет».
Виктор Боженко и Сергей Четошников сошлись во мнении, что работа выглядит недостаточно убедительной и ее необходимо пересмотреть.
Да нормально все
Высказались и те, кого проект устраивает и в этом виде.
«Может быть, мне даже что-то не нравится, но я уважаю позицию автора. Несмотря на детали комплекс вышел выразительным», — сказал Евгений Башкиров.
Поддержал работу в целом и архитектор Владимир Золотов: «Такой комплекс вполне может быть в центре города. Стилистическое решение я бы оставил за авторами проекта и доверил им комплекс. Пусть он, может быть, не совсем барнаульским».
Положительные моменты в проекте нашел архитектор Александр Деринг. Он заметил, что стилистическое решение перекликается с другими городскими зданиями. Например, красно-кирпичные башни — с комплексом из трех высоток перед кинотеатром «Мир».
«Определенная стилистическая взаимосвязь есть, это тонкий момент, — говорит Деринг. — «СПИЧ» отличается тем, что обращает большое внимание на детали и пластику фасадов. В целом нужно поддерживать».
Того же мнения и депутат гордумы Ксения Белоусова: «Он иначе вписывается и может стать особым акцентом с совершенно другой архитектурой и может приблизить нас к домостроению, как в Центральной России, где снаружи трудно идентифицировать — офис это или жилое здание. Это новое веяние, которое останется не на одно поколение».
Сергей Боженко заметил, что против строительства ЖК не выступает никто. «Но мы же грамотные люди: сначала решение градостроительной проблемы, а следом — пластических, архитектурных и каких угодно проблем», — сказал он.
Проект поддержали и предложили проработать дополнительные варианты, которые можно рассмотреть в рабочем порядке. Почему проектировщики не приготовили их заранее — открытый вопрос.
Обсуждение вышло таким бурным и напряженным, что разговор между некоторыми членами градсовета продолжился шепотом во время защиты следующих проектов.