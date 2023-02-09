«Типология офисника». Проект ЖК на площади Сахарова вызвал горячие споры на градсовете в Барнауле

От «меня совершенно не устраивает» до «вполне может быть» — в таких границах проходило обсуждение жилищного комплекса с тремя башнями на пр. Социалистическом, 97 на градсовете. До самого конца было не совсем понятно, отправят ли проект на переработку снова или нет. Что стало причиной самых горячих споров, расскажет altapress.ru.

В этот раз на заседании выступал не архитектор Сергей Чобан, а Анатолий Борисов, руководитель Мастерской № 5 «СПИЧ». Ему помогал Евгений Башкиров, главный архитектор «Алтайгражданпроекта»: институт проверяет концепцию на соблюдение региональных нормативов и правил, а также будет отвечать за рабочее проектирование комплекса.

Часть выступления Борисов посветил характеристике команды. Вспомнил и о первом посещении площадки: «Первое, что со мной случилось — провалился в сугроб по пояс, а потом был окружен стаей бродячих собак. Тогда стало понятно, что нужно думать о благоустройстве».

В новом варианте архитекторы сократили площадь пятна стилобатной части: площадь застройки уменьшилась до 32% от общего объема участка, это позволило расширить территорию озеленения.

На визуализации вписали проекты нового корпуса АлтГУ, 14-этажной высотки от «Локомотива» на Молодежной, 21а и отреставрированный ЦУМ.

Проектировщики не учли основное замечание прошлого заседания: сделать одну акцентную башню. Все три так и остались равной высоты — 16 этажей. Это, а также вопрос художественной выразительности затмил прочие обсуждения.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Нужно выше

Бывший главный архитектор города Сергей Боженко еще раз подчеркнул, что комплекс расположен в створе продолжения Обского бульвара, который должен замыкаться крупной высоткой.

Евгений Башкиров не согласился. «Бульвар — только одна из видовых точек, — сказал он. — А в основном комплекс воспринимается с пр. Ленина, пр. Социалистического, ул. Молодежной. Эта многоплановая композиция создает среду площади Сахарова и прилегающих улиц. Обской бульвар — это далеко».

Архитектор Петр Анисифоров в свою очередь поддержал Боженко и настоял, что Обской бульвар — главная ось и ее необходимо фиксировать высотным акцентом.

«Повышение этажности корпуса, который работает на улучшение Обского бульвара и будет формировать ансамбль будущей площади со сквером — принципиальный градостроительный вопрос, на который нужно ответить профессионально», — заключил Сергей Боженко.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Нужно выразительнее

Далее эксперты перешли к вопросу эстетической выразительности фасадов. «Фасады слишком утилитарные для административного, делового и культурного центра столицы Алтайского края, — сказал Сергей Боженко.

Главный архитектор края Виктор Четошников в процессе обсуждения сначала осторожно заметил: «Типология офисника, матерого делового центра. Жилье, в моем субъективном понимании, — немного другое».

В конце разговора он высказался более категорично: «Архитектурная стилистика меня совершенно не устраивает. Да, это модно. Но отсутствует архитектура формы. Фасады выхолощенные утилитарные до последней степени и не соответствуют представлению об архитектуре жилища. Все, что угодно, но не ЖК».

Четошников добавил, что, возможно, проект нашел бы свое место в районе новостроек. Здесь же он не соответствует значимости места в системе городских пространств. «Мода приходит и уходит, здание будет стоять столетие минимум и ничего кроме вопросов у будущих поколений, мне кажется, оно не вызовет».

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Виктор Боженко и Сергей Четошников сошлись во мнении, что работа выглядит недостаточно убедительной и ее необходимо пересмотреть.

Да нормально все

Высказались и те, кого проект устраивает и в этом виде.

«Может быть, мне даже что-то не нравится, но я уважаю позицию автора. Несмотря на детали комплекс вышел выразительным», — сказал Евгений Башкиров.

Поддержал работу в целом и архитектор Владимир Золотов: «Такой комплекс вполне может быть в центре города. Стилистическое решение я бы оставил за авторами проекта и доверил им комплекс. Пусть он, может быть, не совсем барнаульским».

Положительные моменты в проекте нашел архитектор Александр Деринг. Он заметил, что стилистическое решение перекликается с другими городскими зданиями. Например, красно-кирпичные башни — с комплексом из трех высоток перед кинотеатром «Мир».

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

«Определенная стилистическая взаимосвязь есть, это тонкий момент, — говорит Деринг. — «СПИЧ» отличается тем, что обращает большое внимание на детали и пластику фасадов. В целом нужно поддерживать».

Того же мнения и депутат гордумы Ксения Белоусова: «Он иначе вписывается и может стать особым акцентом с совершенно другой архитектурой и может приблизить нас к домостроению, как в Центральной России, где снаружи трудно идентифицировать — офис это или жилое здание. Это новое веяние, которое останется не на одно поколение».

Сергей Боженко заметил, что против строительства ЖК не выступает никто. «Но мы же грамотные люди: сначала решение градостроительной проблемы, а следом — пластических, архитектурных и каких угодно проблем», — сказал он.

Проект поддержали и предложили проработать дополнительные варианты, которые можно рассмотреть в рабочем порядке. Почему проектировщики не приготовили их заранее — открытый вопрос.

Обсуждение вышло таким бурным и напряженным, что разговор между некоторыми членами градсовета продолжился шепотом во время защиты следующих проектов.