Исправленный проект трех бизнес-свечек на площади Сахарова покажут на градсовете в Барнауле

Год назад на градостроительном совете в Барнауле показали , как может измениться площадь Сахарова после появления большого ЖК на месте «Барнаульской крепости». В целом объект экспертам понравился, но его отправили на доработку. Altapress.ru напоминает, как он выглядел и о каких изменениях в проекте архитекторы бюро «СПИЧ» должны рассказать на заседании 9 февраля.

Что просили поменять

Две башни высотой 52 метра в проекте разместили вдоль пр. Социалистического и одну на ул. Мерзликина. Их соединили трехэтажными «перемычками». Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко посоветовал сделать дальнюю башню выше задуманных 15 этажей, чтобы создать главный акцент, который замкнет «начатый Обской бульвар».

Главный архитектор края Виктор Четошников заметил, что на объекте предусмотрена недостаточная площадь озеленения — 2 тыс. кв. м. на участке в 1,5 га.

Также не хватило мест для автомобилей: предполагался паркинг и стоянка на придомовой территории на 256 и 51 место соответственно. При этом комплекс рассчитан на как минимум 950 человек.

Депутат Барнаульской думы Евгений Носенко заметил, что архитекторы принимали во внимание только существующую застройку. Хотя ансамбль площади с преобразованием бассейна «Обь» и строительством корпуса АлтГУ должен кардинально измениться.

Проектировщики разработали дизайн фасадов из кирпича красного и белого цвета разных оттенков. Стены планировали украсить фигурной кладкой, чтобы выразительность зданий раскрывалась по мере приближения к ним. Однако члены градсовета порекомендовали сделать фасады еще ярче и выразительнее.

Архитектор Сергей Чобан согласился не со всеми замечаниями, но пообещал, что примет их во внимание к следующему заседанию.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Каким еще будет ЖК

На первом этаже ЖК с тремя башнями разместят общественное пространство площадью 5,7 тыс. кв. м. Тут появятся фитнес-зал с бассейном, поликлиника, ресторан, детское образовательное учреждение, кафе и магазины. Выше будут одно- двух и трехкомнатные квартиры — всего 214.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Построят в комплексе и две урбан-виллы с отдельными входами и пентхаусы с четырехметровыми потолками.

В комплексе появится внутренний дворик — его, как и мягкую кровлю пристройки благоустроят.