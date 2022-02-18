Три «свечки» для площади. Берлинский архитектор показал, каким он видит жилой комплекс на Сахарова в Барнауле

Большой ЖК с 15-этажными башнями, бассейном, детским садом и поликлиникой может появиться на месте парка «Барнаульская крепость». Проект застройки участка на пр. Социалистический, 97 (пл. Сахарова) презентовали в четверг, 17 февраля, на градостроительном совете. Несмотря на положительные отзывы, барнаульские архитекторы отправили его на доработку. Подробности — в материале altapress.ru.

Архитектор из Берлина

О будущей застройке пл. Сахарова экспертам рассказал архитектор Сергей Чобан. В его портфеле такие проекты, как ЖК Living Levels, Музей архитектурного рисунка, многофункциональный комплекс Dom Aquaree в Берлине, башня «Федерация» и «Пресня Сити» в Москве, а также административно-деловой квартал «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ». Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Встречу провели в формате онлайн-конференции, так как спикер в этот момент находился в Берлине. К ней присоединились и московские коллеги архитектора из бюро «СПИЧ».

Функциональная схема объекта на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ». Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ». Схема площадей и высотных акцентов. Архитектурное бюро «СПИЧ». Схема разреза объекта на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Как подчеркнул Сергей Чобан, прежде чем взяться за проект нового ЖК, он проанализировал окружающую застройку. Спикер отметил главную, по его мнению, особенность Барнаула — ровную и невысокую архитектуру с отдельными высотными доминантами.

На основе вывода проектировщики приняли решение развить эту структуру за счет жилого комплекса переменной этажности с тремя акцентами в виде 15-этажных «свечек».

Спикер подчеркнул: проектировщики бюро «СПИЧ» принципиально отошли от максимальной разрешенной высоты зданий в 75 м, остановившись на отметке в 52 м.

Башни вместо баков

Жилой комплекс встанет на участке площадью 1,5 га, из которых под застройку будут задействованы 7 тыс. кв. м. Как раз сейчас ведутся работы по подготовке надела — уже снесена часть холма, прикрывающего заброшенные аварийные баки, которые планируют демонтировать.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Сверху ЖК очертаниями напоминает скобу с высотными точками по углам. Три башни — две разместятся вдоль пр. Социалистический и одна на ул. Мерзликина — соединены в единый ансамбль трехэтажными пристройками-«перемычками».

Проход в здания будет организован со стороны проспекта и «Титов-Арены». Горожане смогут обойти комплекс по периметру — пешеходные зоны, согласно проекту, вымостят плиткой.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Внутри «скобы» будет двор. Участок, как и мягкую кровлю одноэтажной части пристройки, планируют благоустроить.

Общая площадь озеленения составит 2 тыс. кв. м.

Бизнес-класс со всеми вытекающими

На первом этаже жилого комплекса разместится большое общественное пространство площадью 5,7 тыс. кв. м.

Здесь будут административные помещения, фитнес-зона с бассейном, поликлиника, детское образовательное учреждение, кафе, рестораны и магазины. Все, что выше займет жилая зона.

Архитекторы заложили в проект 214 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, общей площадью 22,4 тыс. кв. м. Предполагается, что в них будут жить не менее 950 человек.

Схема разреза объекта на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Помимо стандартного жилья бизнес-класса, в доме будут две урбан-виллы с отдельными входами, а на верхних этажах традиционно разместятся пентхаусы с четырехметровыми потолками.

Большое пространство под зданием займет подземный паркинг на 256 машиномест. Еще для 51 автомобиля оборудуют открытую автостоянку на придомовой территории ЖК.

Фактурные фасады из отечественных кирпичей

Говоря о материалах для возведения жилого комплекса, Сергей Чобан подчеркнул, что будут использованы российские стройматериалы. Здания планируют построить из монолитного каркаса с заполнением из кирпича.

Фасады облицуют кирпичом белого и красного цвета разных оттенков. Стены украсят фигурной кладкой, в том числе в виде вертикальных пилястр и пилонов. По словам спикера, оригинальность зданий будет раскрываться по мере приближения к ним.

В этом, по мнению берлинского архитектора, кроется питерский флер, присутствующий в окружающей архитектуре — зданиях краевого правительства, театра драмы и корпуса АлтГУ.

Что касается окон, то их размер будет увеличиваться вместе с этажностью — чем выше уровень, тем больше проем для остекления.

Проект требует доработки

Отметим, что в целом проект получил положительную оценку членов градостроительного совета. Тем не менее, его отправили на доработку.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Так, главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова смутили недостаточная площадь озеленения и количество парковочных мест. Он отметил, что бизнес-класс предполагает иные нормативы — машиномест должно быть больше, как и зеленых насаждений.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко посоветовал принять во внимание не только существующую застройку, но и будущую. Впереди главную праздничную площадь ждут большие перемены, а именно преобразование здания бассейна «Обь», строительство нового корпуса Алтайского госуниверситета, реконструкция ЦУМа.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический , 97. Архитектурное бюро «СПИЧ».

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что дальнюю башню можно было бы сделать выше, чтобы она стала главным акцентом, замыкающим «начатый Обской бульвар».

В дополнение к основным замечаниям, эксперты высказали мнение о том, что фасады зданий можно сделать ярче и выразительнее.

Сергей Чобан согласился не со всеми замечаниями, но заверил, что они будут приняты во внимание и учтены к следующему рассмотрению.