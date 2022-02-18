Три «свечки» для площади. Берлинский архитектор показал, каким он видит жилой комплекс на Сахарова в Барнауле

Архитектор из Берлина
О будущей застройке пл. Сахарова экспертам рассказал архитектор Сергей Чобан. В его портфеле такие проекты, как ЖК Living Levels, Музей архитектурного рисунка, многофункциональный комплекс Dom Aquaree в Берлине, башня «Федерация» и «Пресня Сити» в Москве, а также административно-деловой квартал «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге.
Встречу провели в формате онлайн-конференции, так как спикер в этот момент находился в Берлине. К ней присоединились и московские коллеги архитектора из бюро «СПИЧ».
Как подчеркнул Сергей Чобан, прежде чем взяться за проект нового ЖК, он проанализировал окружающую застройку. Спикер отметил главную, по его мнению, особенность Барнаула — ровную и невысокую архитектуру с отдельными высотными доминантами.
На основе вывода проектировщики приняли решение развить эту структуру за счет жилого комплекса переменной этажности с тремя акцентами в виде 15-этажных «свечек».
Спикер подчеркнул: проектировщики бюро «СПИЧ» принципиально отошли от максимальной разрешенной высоты зданий в 75 м, остановившись на отметке в 52 м.
Башни вместо баков
Жилой комплекс встанет на участке площадью 1,5 га, из которых под застройку будут задействованы 7 тыс. кв. м. Как раз сейчас ведутся работы по подготовке надела — уже снесена часть холма, прикрывающего заброшенные аварийные баки, которые планируют демонтировать.
Сверху ЖК очертаниями напоминает скобу с высотными точками по углам. Три башни — две разместятся вдоль пр. Социалистический и одна на ул. Мерзликина — соединены в единый ансамбль трехэтажными пристройками-«перемычками».
Проход в здания будет организован со стороны проспекта и «Титов-Арены». Горожане смогут обойти комплекс по периметру — пешеходные зоны, согласно проекту, вымостят плиткой.
Внутри «скобы» будет двор. Участок, как и мягкую кровлю одноэтажной части пристройки, планируют благоустроить.
Общая площадь озеленения составит 2 тыс. кв. м.
Бизнес-класс со всеми вытекающими
На первом этаже жилого комплекса разместится большое общественное пространство площадью 5,7 тыс. кв. м.
Здесь будут административные помещения, фитнес-зона с бассейном, поликлиника, детское образовательное учреждение, кафе, рестораны и магазины. Все, что выше займет жилая зона.
Архитекторы заложили в проект 214 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, общей площадью 22,4 тыс. кв. м. Предполагается, что в них будут жить не менее 950 человек.
Помимо стандартного жилья бизнес-класса, в доме будут две урбан-виллы с отдельными входами, а на верхних этажах традиционно разместятся пентхаусы с четырехметровыми потолками.
Большое пространство под зданием займет подземный паркинг на 256 машиномест. Еще для 51 автомобиля оборудуют открытую автостоянку на придомовой территории ЖК.
Фактурные фасады из отечественных кирпичей
Говоря о материалах для возведения жилого комплекса, Сергей Чобан подчеркнул, что будут использованы российские стройматериалы. Здания планируют построить из монолитного каркаса с заполнением из кирпича.
Фасады облицуют кирпичом белого и красного цвета разных оттенков. Стены украсят фигурной кладкой, в том числе в виде вертикальных пилястр и пилонов. По словам спикера, оригинальность зданий будет раскрываться по мере приближения к ним.
В этом, по мнению берлинского архитектора, кроется питерский флер, присутствующий в окружающей архитектуре — зданиях краевого правительства, театра драмы и корпуса АлтГУ.
Что касается окон, то их размер будет увеличиваться вместе с этажностью — чем выше уровень, тем больше проем для остекления.
Проект требует доработки
Отметим, что в целом проект получил положительную оценку членов градостроительного совета. Тем не менее, его отправили на доработку.
Так, главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова смутили недостаточная площадь озеленения и количество парковочных мест. Он отметил, что бизнес-класс предполагает иные нормативы — машиномест должно быть больше, как и зеленых насаждений.
Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко посоветовал принять во внимание не только существующую застройку, но и будущую. Впереди главную праздничную площадь ждут большие перемены, а именно преобразование здания бассейна «Обь», строительство нового корпуса Алтайского госуниверситета, реконструкция ЦУМа.
Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что дальнюю башню можно было бы сделать выше, чтобы она стала главным акцентом, замыкающим «начатый Обской бульвар».
В дополнение к основным замечаниям, эксперты высказали мнение о том, что фасады зданий можно сделать ярче и выразительнее.
Сергей Чобан согласился не со всеми замечаниями, но заверил, что они будут приняты во внимание и учтены к следующему рассмотрению.