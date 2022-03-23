«Либо строим сейчас, либо никогда». Градсовет на фоне санкций ускорил проект корпуса АлтГУ на пл. Сахарова

Разработчики представили очередной вариант проекта корпуса Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66. Семь из тринадцати членов градсовета проголосовали за утверждение эскиза. Остальные стояли на своем: проект выполнен с нарушением существующих норм и его нельзя пропускать. Чем руководствовались те и другие — в материале altapress.ru.

В поисках компромисса

Сегодня, 23 марта, авторы проекта нового корпуса АлтГУ представили очередной доклад на тему «работы над ошибками». Архитекторы хоть и постарались учесть предыдущие замечания градостроительного совета, но принципиально изменили не так уж и много.

Градостроительный совет. 23 марта 2022 года. Altapress.ru.

Например, в дополнение к подземному паркингу со стороны пр. Социалистический появится наземная парковка для временной остановки автомобилей. Она нужна университету для приезжающих делегаций. На территории корпуса также организуют еще больше пешеходных дорожек.

«Удобный» пример РАНХИГСа

Принципиальные же моменты практически не изменились. Так, строительный объем, который в прошлый раз раскритиковал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, остался прежним. Как отметил эксперт, на заявленное количество студентов (сейчас это около 1,2 тыс. человек) нужна территория площадью 2,3 га, а в распоряжении вуза — только 1,8 га.

«Градостроительный потенциал этого участка исчерпан и нужно это учитывать. И я не буду закрывать глаза на нарушение существующих норм законодательства», — подчеркнул Четошников.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Руководитель «Архи-Групп» Андрей Суртаев уверен: нормы никто не нарушал, ведь назначение будущего здания не предполагает большого потока студентов. По его словам, выводы авторов подтвердил ряд экспертиз.

Спикер напомнил: проект будущего здания должен еще пройти проверку в Москве.

«Мы считаем, что работаем в рамках нормативов, поэтому не боимся выходить на Главгосэкспертизу. Поэтому я предлагаю не спорить, а довериться московским экспертам. В этом году мы сдали в эксплуатацию разработанный нами корпус РАНХИГСа, где была абсолютно такая же ситуация с участком и строительными объемами. Тем не менее его одобрили. Сейчас у вуза есть прекрасное здание, удачно вписавшееся в окружающее пространство», — привел пример Суртаев.

«Зеленый» вопрос

Руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг уточнил: авторы все же изменили пропорции здания — усилили разницу в объемах двух корпусов и добавили контраст между горизонтальными и вертикальными линиями фасадов здания.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Кроме того, проектировщики закрыли участок от автомобилей (за исключением спецтранспорта — прим. Ред.), оставив только пешеходные дорожки. Планируется, что тропинок будет больше, но их сделают уже, а на освободившемся пространстве засеют газон — так проектировщики хотят увеличить площадь озеленения участка.

Бывший главный архитектор края Сергей Боженко усомнился в том, что зелени будет достаточно. Он уверен: бульвар, протянувшийся от пр. Ленина к пр. Социалистический будет безвозвратно потерян и заявленное компенсационное озеленение не сможет его возместить.

«Представленная 3D визуализация не отражает реальной картины. Мы намерены сохранить аллею», — парировал архитектор Александр Деринг.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Суртаев добавил: зелеными насаждениями планируют заменить шестиметровую асфальтобетонную площадку перед существующим корпусом, участок со стороны ул. Димитрова и мусорные баки.

По рекомендации комитета по благоустройству Барнаула авторы внесли в проект еще и полноценную пешеходную зону со стороны ЦУМа. Для этого строители полностью демонтируют подпорную стенку.

Принципиальное решение

В защиту проекта высказался замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров. Он отметил, что прохождение государственной экспертизы в Москве может расставить все по своим местам. Оснований не доверять столичным специалистам нет.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

К тому же после этого руководство вуза должно будет получить разрешение на строительство в профильном комитете, что станет дополнительной проверкой на соответствие всем существующим нормам.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко напомнил присутствующим: в текущей политической и экономической ситуации из двух зол лучше выбрать наименьшее. По его словам, в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией лучше не тянуть со сроками и входить в федеральную программу финансирования строительства нового корпуса в этом году.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

«Завтра исполнится ровно месяц с тех пор, как мы начали жить в новой реальности. И если пока мы этого еще не ощутили, то к лету точно почувствуем. Поэтому я выступаю за то, чтобы одобрить проект. Шанс, что Москва выделит федеральное финансирование в следующем году, если честно, крайне мал. Поэтому мы либо строим сейчас, либо не строим вообще. Из двух зол я бы выбрал наименьшее», — подчеркнул депутат.

Третье рассмотрение проекта нового учебно-лабораторного корпуса АлтГУ закончилось голосованием. Несмотря на замечания, семь из тринадцати членов градсовета поддержали предложенный вариант эскиза. Пять экспертов выступили против и только один — воздержался.