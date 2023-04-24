Почему в Алтайском крае стали меньше брать ипотек

В первом квартале 2023 года в Алтайском крае зафиксировали ипотечный спад. За три месяца зарегистрировали около 13 тыс. сделок, что на 11% меньше в аналогичном периоде прошлого года.
«С начала действия программы по сельской ипотеке появилось 600 заявителей. В этом году не было ни одной регистрации. Единичны случаи заявления и по льготной ипотеке», — сообщила на пресс-конференции ТАСС Елена Бандурова, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю.
Спрос на ипотеку упал и в других регионах СФО. Так в Новосибирской области зарегистрировали 21 тыс. ипотечных сделок, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В общей сложности по федеральному округу количество ипотечных сделок снизилось на 14%.
Также в первом квартале 2023 года в крае на 19% меньше стали заключать договоры долевого строительства. «Но если смотреть по отдельным месяцам, есть небольшая положительная динамика», — отметила Елена Бандурова. По ее данным, сейчас стоимость квартир в барнаульских новостройках стартует от 85 тыс. рублей за кв. м.
Почему заключают меньше сделок
По мнению руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Светланы Рягузовой, люди стали реже покупать жилье в ипотеку из-за повышения процентов, а также роста стоимости квадратного метра. Как отметила Елена Бандурова, особенно поднялась цена миниатюрных студий и однокомнатных квартир.
«Есть повод проанализировать ситуацию и снизить количество строящихся объектов, чтобы их не было критически велико, иначе это может отразиться на бизнесе застройщиков», — прокомментировала снижение количества сделок Светлана Рягузова.
В 2022 году Алтайский край оказался на третьем месте по количеству поданных заявлений на регистрацию недвижимости, купленной в ипотеку в СФО — 56,7 тыс. сделок. Впереди Новосибирская и Иркутская области — 85,6 и 75,5 тыс. сделок соответственно.