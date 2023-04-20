В пригороде Барнаула откроют амбулаторию, которую ждут с 2014 года

В Гоньбе построят новую амбулаторию краевой клинической больницы скорой помощи № 2. Проект одноэтажного модульного здания оценили на градостроительном совете.

Амбулатория появится на ул. Березовой, 39, в западной части села. Здание будет состоять из каркаса, 21 блок-контейнеров и сэндвич-панелей.

0,29 га — площадь участка;

365 кв. м — площадь здания.

Для отделения приема взрослых с дневным стационаром на два места и детского отделения будут разные входы. В здании откроются кабинеты терапевта, педиатра, акушера, стоматолога, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты.

Ежедневно амбулатория сможет обслуживать до 50 взрослых и детей в смену. В 150 метрах от нее есть автобусная остановка.

Врачебная амбулатория появится в Гоньбе. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края

Эксперты попросили доработать пути подъезда для транспорта посетителей и пешеходные связи.

На строительство потратят порядка 30 млн рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт закрыли в Гоньбе из-за аварийного состояния здания еще в 2014 году.