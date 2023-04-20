В пригороде Барнаула откроют амбулаторию, которую ждут с 2014 года

Амбулатория появится на ул. Березовой, 39, в западной части села. Здание будет состоять из каркаса, 21 блок-контейнеров и сэндвич-панелей.
0,29 га — площадь участка;
365 кв. м — площадь здания.
Для отделения приема взрослых с дневным стационаром на два места и детского отделения будут разные входы. В здании откроются кабинеты терапевта, педиатра, акушера, стоматолога, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты.
Ежедневно амбулатория сможет обслуживать до 50 взрослых и детей в смену. В 150 метрах от нее есть автобусная остановка.
Эксперты попросили доработать пути подъезда для транспорта посетителей и пешеходные связи.
На строительство потратят порядка 30 млн рублей.
Фельдшерско-акушерский пункт закрыли в Гоньбе из-за аварийного состояния здания еще в 2014 году.