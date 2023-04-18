Автохранилище у святого места построят в Барнауле

На пересечении улиц Восточной и Матросова планируют построить склад для хранения автомобилей. Объект рассмотрели на заседании градостроительного совета.

Проект склада для автомобилей на ул. Матросова, 140.

Проект склада на ул. Матросова, 140 подготовил архитектор Владимир Золотов. Миниатюрное здание появится через перекресток от Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви. Неподалеку также находится медучреждение.

Склад построят в окружении частного сектора. «Соседи подписали письмо, что не будет замечаний, тем более, что формально все нормы выдержаны», — подчеркнул Золотов.

Здание унесли вглубь участка, подальше от красной линии. Это было необходимо, ведь рядом находится остановка общественного транспорта. От соседей территорию отгородят большим железным забором. Для безопасности с той же стороны стена здания будет противопожарной.

Большая часть склада будет одноэтажной, в башенке-надстройке появятся помещение для охраны и подсобное помещение.

Снаружи здание будет украшать облицовочный кирпич. Со стороны ул. Матросова — желтого, а со стороны ул. Восточной — светло-серого цвета.

Проект приняли единогласно без замечаний.