Барнаульцы, мечтающие снести свой дом в центре, пожаловались президенту и получили ответ

Собственники старого деревянного дома на Короленко, 112 переживают , что оказались за забором большой стройки — соседей давно выселили, здания снесли, а участки превратили в склад для песка . Жильцы отправили письмо в администрацию президента России с просьбой разобраться с ситуацией и признать их дом аварийным.

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Дома на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а снесли летом 2022 года, а их владельцев выселили еще в 2021 году. На Короленко 112, прямо на пересечении с ул. Радищева еще живут люди, которые уже отчаялись продать дом. Постройка разделена на четыре семьи.

Все перечисленные участки входят в зону СОД-2. Это значит, что здесь можно возводить многоквартирные дома до 25 этажей, коммерческие и административные объекты. Собственники Короленко 112 переживают, что с началом стройки по соседству их дом сложится, как карточный.

По словам Натальи, одной из собственниц, строение должны были снести еще при советской власти: в 1989 году его признали не подлежащим ремонту. Но СССР развалился быстрее, чем дом.

Жители неоднократно обращались к действующей администрации с просьбой подтвердить статус здания. Однако процедура требует от собственников заключения независимой экспертизы, которая бы обследовала ограждающие элементы и несущие конструкции.

Дом на Короленко , 112. Анна Зайкова.

Жильцы послали письмо президенту с надеждой на то, что его власти хватит, чтобы не заказывать, по их мнению, бессмысленную экспертизу. Ожидание не оправдалось: администрация президента поручила мэрии Барнаула ответить снова.

Суть не изменилась:

В соответствии с Гражданским кодексом РФ собственник владеет, пользуется и распоряжается имуществом по своему усмотрению. На ул. Короленко, 112 отсутствуют объекты муниципальной собственности, основания у органов местного самоуправления проводить обследование указанного дома за счет бюджетных средств отсутствуют.

Наталья,

жительница дома:

Нам просто обидно, что дом 30 лет назад был признан аварийным и не подлежащим ремонту. Почему мы теперь это должны доказывать и платить 50 тыс. рублей за то, чтобы они снова что-то посмотрели? Почему так делает государство?

Горы песка у Короленко , 112. altapress.ru.

Страх стройки

Участки на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а сейчас принадлежат компании «Главалтайстрой». По информации мэрии, застройщик сейчас формирует земельный участок для будущего строительства, которого так боятся собственники дома на ул. Короленко, 112.

Наталья,

жительница дома:

Когда через перекресток вбивали сваи на Короленко, 113, у соседки печка разваливалась. Сейчас за забором снова загружают песок — как КамАЗ о борт стукнут — так у нас весь дом дребезжит.

Кроме того, в постройке нет ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода, в чем мы убедились сами. Как рассказала Наталья, все из-за того, что дом в советское время признали аварийным. Пенсионеры носят воду в ведрах с ближайшей колонки и справляют нужду в уличном туалете.