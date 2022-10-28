«Сахара» в центре Барнаула. У дома, который мечтают снести собственники, появились горы песка

Прямо к ней примыкает дом на Короленко, 112, который застройщик не выкупал. Собственница продолжает попытки заставить власти признать здание аварийным и получить другое жилье. Она опасается, что ее дом, как карточный, сложится от вибраций большой стройки.
«КамАЗ бортом стукнет: „тыр-тыр-тыр“, а у нас дом аж трясется», — говорит собственница.
На сегодняшний день Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края установила, что несущие и ограждающие конструкции жилого помещения небезопасны и само оно не защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды.
Межведомственная комиссия города для оценки жилых помещений ждет только заявления и заключение специализированной организации. Тогда дом смогут поставить на учет.
Напомним, что участками ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а планирует использовать «Главалтайстрой». Что конкретно появится на них — пока неизвестно.