28 октября
﻿
Недвижимость

«Сахара» в центре Барнаула. У дома, который мечтают снести собственники, появились горы песка

На пустые участки у пересечения улиц Короленко и Радищева, о которых altapress.ru писал ранее, свезли горы песка. Вероятно, из этой территории сделали временный «склад», чтобы перебрасывать материал на другие городские стройки, которые ведет «Главалтайстрой».

Горы песка у Короленко, 112.
Горы песка у Короленко, 112.
altapress.ru.

Прямо к ней примыкает дом на Короленко, 112, который застройщик не выкупал. Собственница продолжает попытки заставить власти признать здание аварийным и получить другое жилье. Она опасается, что ее дом, как карточный, сложится от вибраций большой стройки.

«КамАЗ бортом стукнет: „тыр-тыр-тыр“, а у нас дом аж трясется», — говорит собственница.

Горы песка у Короленко, 112.
Горы песка у Короленко, 112.
altapress.ru.
Горы песка у Короленко, 112.
Горы песка у Короленко, 112.
altapress.ru.

На сегодняшний день Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края установила, что несущие и ограждающие конструкции жилого помещения небезопасны и само оно не защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды.

Межведомственная комиссия города для оценки жилых помещений ждет только заявления и заключение специализированной организации. Тогда дом смогут поставить на учет.

Дом на Короленко, 112.
Дом на Короленко, 112.
Анна Зайкова.
Дом на Короленко, 112.
Дом на Короленко, 112.
Анна Зайкова.
Дом на Короленко, 112.
Дом на Короленко, 112.
Анна Зайкова.

Напомним, что участками ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а планирует использовать «Главалтайстрой». Что конкретно появится на них — пока неизвестно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость