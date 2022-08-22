Снеси меня! Барнаульцы мечтают уничтожить свой дом в центре города, но могут оказаться за забором большой стройки

Прямо напротив редакции altapress.ru , по всей видимости, готовится масштабная стройка. На пересечении улиц Короленко и Радищева снесли три дома из четырех. Последний так и не выкуплен. Люди, которые продолжают в нем жить, боятся, что этого не случится. Почему барнаульцы не сражаются за свое жилище, а хотят от него выгодно избавиться и кто стал их новым «соседом» — в нашем материале.

Тайное явное

Сначала мы поинтересовались у городской администрации, что сейчас происходит на участках.

В мэрии дали четкий ответ: они не знают, планируется ли что-то строить на этом пустыре. Заявлений о подготовке и выдачи градостроительных планов никто не подавал, соответственно и разрешение на капитальное строительство никто не получал. Об утвержденных проектах планировки территорий в администрации также нет никаких сведений. Кто собственники — не уточнили.

«На участки по адресам: ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а зарегистрировано право частной собственности. Собственники земельных участков вправе использовать их в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования», — ответили в запросе.

Участок на ул. Радищева , 30 , 32 , ул. Короленко , 112а. Анна Зайкова. Участок на ул. Радищева , 30 , 32 , ул. Короленко , 112а. Анна Зайкова. Участок на ул. Радищева , 30 , 32 , ул. Короленко , 112а. Анна Зайкова.

Снесли , но не всех

Пустыри на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а входят в зону СОД-2. Здесь разрешается возводить многоквартирные дома до 25 этажей, коммерческие и административные объекты.

Дома по указанным адресам снесли этим летом. Сейчас здесь расчищают площадку. Жильцов выселили еще осенью прошлого года.

А на Короленко, 112, прямо на пересечении с Радищева, остается старый деревянный дом. Здесь до сих пор живут люди, а на фасаде так и висит выгоревшее на солнце объявление о продаже. Постройка разделена на четыре семьи. Размер участка — четыре сотки.

«Риэлтор намекал про 2,5 млн за сотку, но официальных переговоров не было, — рассказывает жительница дома Наталья. — Соседи из снесенных домов не говорят за сколько продали землю — им не разрешили. На „горке“, кстати, знакомым купили дом за 5 млн. А нас, я слышала, хотят забором обнести».

Жители боятся, что их дом так и не купят и он, как карточный, сложится от вибраций большой стройки.

Что не так с домом на Короленко , 112

Как объясняет Наталья, строение должны были снести еще при советской власти. «В 1989 году мы вызывали главного врача санэпидемстанции, депутата и сотрудника из дом-управления, — говорит она. — Посмотрели и дали заключение, что здание не подлежит ремонту. Нас обещали расселить, но СССР развалился».

По словам Натальи, из-за статуса к дому не проложили ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода — в этом мы убедились сами. Воду пенсионеры носят в ведрах с ближайшей колонки и справляют нужду в уличном туалете. В холода топят печь.

Дом на Короленко , 112. Анна Зайкова.

Наталья,

жительница дома:

В 1998 году, когда приходила комиссия, мы еще жили на первом этаже. Мебель, одежда в шифоньере была вся зеленая. У ребенка под головой матрас сгнил. Это все от влаги — в подполе стояла вода. И до сих пор весной так. Фундамент давно где-то под землей. Дерево — труха: по бревну ударишь и рука на улице окажется. Поэтому если рядом будут сваи бить, не знаю, останемся ли живыми.

Жители дома по поводу этой проблемы отправили запрос в администрацию, Роспотребнадзор и городскую прокуратуру. От последней пришел ответ: дом аварийным не признан, требуется новая экспертиза.

Что говорит застройщик

Участками по соседству от Короленко, 112 занимается специализированный застройщик «Главалтайстрой». Это редакции altapress.ru подтвердили в главном офисе.

«Площадку мы оградим на следующей неделе. Что будут строить — пока даже не знаю», — ответил по телефону сотрудник компании Сергей Левченко.

Работа на участке на ул. Радищева , 30 , 32 , ул. Короленко , 112а. Анна Зайкова. Работа на участке на ул. Радищева , 30 , 32 , ул. Короленко , 112а. Анна Зайкова.

О судьбе дома на Короленко, 112 собеседник также ничего не мог сказать. По номеру приемной генерального директора никто не отвечает.

Altapress.ru отправил запрос в «Главалтайстрой». Мы расскажем, как развивается история, как только получим ответ.