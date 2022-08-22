22 августа
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Недвижимость

Снеси меня! Барнаульцы мечтают уничтожить свой дом в центре города, но могут оказаться за забором большой стройки

Прямо напротив редакции altapress.ru, по всей видимости, готовится масштабная стройка. На пересечении улиц Короленко и Радищева снесли три дома из четырех. Последний так и не выкуплен. Люди, которые продолжают в нем жить, боятся, что этого не случится. Почему барнаульцы не сражаются за свое жилище, а хотят от него выгодно избавиться и кто стал их новым «соседом» — в нашем материале.

Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.

Тайное явное

Сначала мы поинтересовались у городской администрации, что сейчас происходит на участках.

В мэрии дали четкий ответ: они не знают, планируется ли что-то строить на этом пустыре. Заявлений о подготовке и выдачи градостроительных планов никто не подавал, соответственно и разрешение на капитальное строительство никто не получал. Об утвержденных проектах планировки территорий в администрации также нет никаких сведений. Кто собственники — не уточнили.

«На участки по адресам: ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а зарегистрировано право частной собственности. Собственники земельных участков вправе использовать их в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования», — ответили в запросе.

Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Участок на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.

Снесли, но не всех

Пустыри на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а входят в зону СОД-2. Здесь разрешается возводить многоквартирные дома до 25 этажей, коммерческие и административные объекты.

Дома по указанным адресам снесли этим летом. Сейчас здесь расчищают площадку. Жильцов выселили еще осенью прошлого года.

А на Короленко, 112, прямо на пересечении с Радищева, остается старый деревянный дом. Здесь до сих пор живут люди, а на фасаде так и висит выгоревшее на солнце объявление о продаже. Постройка разделена на четыре семьи. Размер участка — четыре сотки.

«Риэлтор намекал про 2,5 млн за сотку, но официальных переговоров не было, — рассказывает жительница дома Наталья. — Соседи из снесенных домов не говорят за сколько продали землю — им не разрешили. На „горке“, кстати, знакомым купили дом за 5 млн. А нас, я слышала, хотят забором обнести».

Жители боятся, что их дом так и не купят и он, как карточный, сложится от вибраций большой стройки.

Что не так с домом на Короленко, 112

Как объясняет Наталья, строение должны были снести еще при советской власти. «В 1989 году мы вызывали главного врача санэпидемстанции, депутата и сотрудника из дом-управления, — говорит она. — Посмотрели и дали заключение, что здание не подлежит ремонту. Нас обещали расселить, но СССР развалился».

По словам Натальи, из-за статуса к дому не проложили ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода — в этом мы убедились сами. Воду пенсионеры носят в ведрах с ближайшей колонки и справляют нужду в уличном туалете. В холода топят печь.

Дом на Короленко, 112.
Дом на Короленко, 112.
Анна Зайкова.

Наталья,
жительница дома:

В 1998 году, когда приходила комиссия, мы еще жили на первом этаже. Мебель, одежда в шифоньере была вся зеленая. У ребенка под головой матрас сгнил. Это все от влаги — в подполе стояла вода. И до сих пор весной так. Фундамент давно где-то под землей. Дерево — труха: по бревну ударишь и рука на улице окажется. Поэтому если рядом будут сваи бить, не знаю, останемся ли живыми.

Жители дома по поводу этой проблемы отправили запрос в администрацию, Роспотребнадзор и городскую прокуратуру. От последней пришел ответ: дом аварийным не признан, требуется новая экспертиза.

Что говорит застройщик

Участками по соседству от Короленко, 112 занимается специализированный застройщик «Главалтайстрой». Это редакции altapress.ru подтвердили в главном офисе.

«Площадку мы оградим на следующей неделе. Что будут строить — пока даже не знаю», — ответил по телефону сотрудник компании Сергей Левченко.

Работа на участке на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Работа на участке на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.
Работа на участке на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Работа на участке на ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а.
Анна Зайкова.

О судьбе дома на Короленко, 112 собеседник также ничего не мог сказать. По номеру приемной генерального директора никто не отвечает.

Altapress.ru отправил запрос в «Главалтайстрой». Мы расскажем, как развивается история, как только получим ответ.

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