Креатив и конструктив: как в центре Барнаула строят высотку

Дом на ул. Партизанской, 76 — будущая архитектурная доминанта Барнаула. Барнаульцы назвали его «Жемчужиной» за уникальный конструктив и организацию жизни владельцев квартир. О том, как его создавали, мы поговорили с Владимиром Казанцевым, конструктором мастерской «АПС-Групп» , и генеральным директором компании «ПР-Холдинг» Евгением Клейнатовским.

Факт Комплекс построен на 70%. Его архитектура уже стала доминантой ландшафта этой части города. Высота комплекса — 75 метров.

Добиться прочности

— В чем особенность конструкции этого дома? — задали мы вопрос Владимиру Казанцеву.

— Эта новостройка имеет максимально возможную для Барнаула высоту — 75 метров (жилые дома большей этажности не сможет обслужить имеющаяся в городе пожарная техника). Чтобы построить такой дом, была использована монолитно-каркасная технология. Жесткость конструкции придают монолитные лифтовые шахты и лестничные марши, а также бетонная подушка фундамента, построенная на глубине 10 м.

Это распространенное решение для домов такой высоты. Но есть у проекта и особенность — двухслойные стены. Они сложены из газоблоков «Сибит» и закрыты керамическим кирпичом. До сих пор в Барнауле строят дома с трехслойными стенами: ограждающая конструкция, утеплитель, декоративный фасад. Но у этой технологии есть свои проблемы, поэтому от нее все чаще отказываются в европейских городах. Например, в Казани и Москве уже нельзя построить высотку с трехслойными стенами.

— В чем же проблема трехслойных стен?

— Утеплитель. Этот материал имеет меньший срок эксплуатации без изменения свойств в отличие от других использованных материалов. Например, ЖБИ-каркас рассчитан минимум на 80 лет, а утеплители — максимум на 50. И это при условии, что стена правильно построена — в конструкцию не проникает влага, из-за которой материал начинает со временем осыпаться. В этом случае нарушается теплоизоляция дома, а счета за отопление начинают расти.

— Перед строительством дома, особенно такого высокого, всегда изучается выбранная площадка. Что обнаружили вы?

— Место расположения дома — одно из самых идеальных в городе с точки зрения грунта. Здесь залегает песок, он более стабилен по сравнению с суглинками, которые залегают в районе новостроек. Именно поэтому мы смогли построить здесь дом такой архитектуры, в том числе с подземной парковкой.

В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Факт Дом на ул. Партизанской, 76 имеет пластичную архитектуру, которую подчеркивают витражи. За ними расположены теплые лоджии. Владельцы квартир могут отгородить их от комнаты перегородкой или же оставить открытое пространство. При высоте потолков 3,3 м это великолепные возможности для работы дизайнера интерьера.

Планировки без границ

— Дом имеет много витражного остекления. Как решен вопрос безопасности и теплоизоляции?

— Соблюдены требования по межэтажным пожарным разрывам. Проще говоря, у стены есть необходимые бетонные бортики. Также мы предложили использовать алюминиевые витражи, потому что пластиковые таких размеров ненадежны и проигрывают по теплоизоляции.

Алюминиевые рамы позволили нам остеклить плоскости высотой 2,5 м и протяженностью до 6 м. Для этого использовано стекло с отражающей поверхностью, что позволит скрыть частную жизнь жильцов от глаз прохожих. Данное решение дороже традиционного «пластика», но оно оправдано в этом проекте.

— За счет чего лоджию легко оставить частью помещения?

— Это утепленное помещение, как и остальная часть дома. Кроме того, монолитный каркас и фундаментная плита позволили нам отказаться от дополнительного усиления конструкции дома.

В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Факт Дом на Партизанской, 76 имеет необычное для Барнаула решение: есть парадный и черный входы, а коммерческие помещения первых этажей заполняются по принципу максимальной пользы для жильцов.

Концепция — наше все

— Вопрос Евгению Клейнатовскому. Проект дома задает сценарий жизни в нем. Какой он?

— Мы строим дом бизнес-класса, поэтому предлагаем соответствующие решения.

— Какие?

— Например, дом имеет парадный и грузовой холлы. Для России это традиционное решение начала прошлого века и редко использующиеся сейчас. Но это очень удобно: у человека есть возможность подняться на свой этаж через парадную, а строительные материалы или габаритную мебель занести с другой стороны. В обоих случаях лифт ходит на оба этажа подземной парковки.

В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Или, например, высота потолков помещений. В этом доме она составляет 3,3 м. Это значит, что фактически человек приобретает более просторное помещение, чем если бы высота потолков была традиционной — 2,6 м. Дизайнерам такие пространства очень нравятся.

— В этом доме первые этажи зарезервированы под коммерческие помещения. Уже решено, чем их наполните?

— Мы располагаем 5 тыс. кв. м коммерческих помещений. Данная часть проекта имеет свою концепцию: мы создаем сервис для жителей этого и близлежащих домов. Здесь не будет продуктового магазина, тем более что хороший уже есть через дорогу. А также не будет торговых галерей. Вместо этого мы даем возможность открыться в антресольном этаже кафе, крупной медицинской клинике и другим кабинетам, в которых будут оказываться услуги для здоровья и красоты человека. Также в доме будет банк. Это тот набор опций, который повышает комфортность проживания в доме.

— Когда вы планируете завершить строительство?

— Работы идут по графику. Дом построен на 70%. Это важно еще и потому, что мы сможем завершить проект в старом правовом поле — не тратить силы и средства на переход на эскроу-счета и проектное финансирование.