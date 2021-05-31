Кремлевский дворец застраховали на 8 млрд рублей

Страховка на 8 млрд рублей распространяется на 25 зданий и сооружений Кремлевского дворца.
«Включая их внутреннюю и внешнюю отделку, мебель, предметы интерьера, декорации спектаклей, костюмы, оборудование, оргтехнику, и в договоре предусмотрены риски пожара и стихийных бедствий», — говорится в сообщении.
Кремлевский дворец построили в 1961 году за 16 месяцев. Для ознакомления с опытом строительства подобных зданий архитекторы выезжали за рубеж.
Интерьер зала заседаний ООН в США практически импортировали в Кремль. Опыт проектирования банкетного зала перенимали в Пекине. Также ездили в ФРГ.