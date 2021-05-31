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Недвижимость

Кремлевский дворец застраховали на 8 млрд рублей

Государственный Кремлевский Дворец застраховали от пожара и стихийных бедствий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Сбербанк страхование».

Государственный Кремлевский Дворец. Москва.
Государственный Кремлевский Дворец. Москва.
kremlinpalace.org.

Страховка на 8 млрд рублей распространяется на 25 зданий и сооружений Кремлевского дворца.

«Включая их внутреннюю и внешнюю отделку, мебель, предметы интерьера, декорации спектаклей, костюмы, оборудование, оргтехнику, и в договоре предусмотрены риски пожара и стихийных бедствий», — говорится в сообщении.

Кремлевский дворец построили в 1961 году за 16 месяцев. Для ознакомления с опытом строительства подобных зданий архитекторы выезжали за рубеж.

Интерьер зала заседаний ООН в США практически импортировали в Кремль. Опыт проектирования банкетного зала перенимали в Пекине. Также ездили в ФРГ.

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