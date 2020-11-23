«Крылья» Барнаула. На улице Взлетной строят бизнес-центр со стелой, дендрарием и купелью

На строительной площадке, расположенной по адресам ул. Взлетная 27 и 29 (между фитнес-клубом «Магис Спорт» и бизнес-центром «Глобус») кипит работа. Летом 2021 года здесь вырастет новый бизнес-центр «Крылья» с красивыми аллеями, зеленой зоной и фонтанным комплексом, в который по проекту включена и купель для крещения.

Корреспонденты altapress.ru отправились на стройку и увидели — работы действительно ведутся. Их не приостановили даже несмотря на плохую погоду.

Что известно о стройке и инвесторах

Здание «Крыльев» возводит компания «Купол-Строй». Объект принадлежит собственникам «Глобуса» и земли под новым БЦ Андрею Кутулуцкому и Станиславу Васильеву.

Бизнес-центр «Престиж» на ул. Сиреневой также находится в их собственности.

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

Бизнесмен Андрей Кутулуцкий рассказал altapress.ru, что БЦ будет построен по новейшим технологиям. Фасад украсят большие витражные окна со створочной системой (как в здании ИД «Алтапресс») и красивая подсветка.

По проекту двухэтажный бизнес-центр состоит из двух корпусов, расположенных по адресам ул. Взлетная 27 и 29. Визуально они объединены в один объект, выполненный в едином архитектурном стиле. Два корпуса встанут настолько плотно, что со стороны будет казаться, что это одно большое здание.

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

Новый бизнес-центр, «Глобус» и территория вокруг них образуют один симметричный архитектурный ансамбль с целым рядом интересных «фишек». В частности, здесь появятся: стела «Крылья», три фонтана, один из которых в зимнее время будет превращаться в крестильную купель, парк и длинные аллеи голубых елей.

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

Зеленый островок Барнаула

При этом, ради строительства не будет вырублено ни одно дерево. Напротив, уже существующая аллея у «Глобуса» будет огибать бизнес-центр, продолжится до Иоанно-Богословской церкви и выйдет на улицу Шумакова.

«Крылья» уже стали точкой притяжения для жителей района. Барнаульцам понравилось летом гулять по аллее. Думаю, когда проект будет закончен, зеленые зоны станут излюбленным местом для отдыха горожан. Мне кажется, нам удалось внести небольшую лепту в формирование зеленого каркаса города, о котором не раз говорили в СМИ, — считает Андрей Кутулуцкий.

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

«Мы уже получили благословение на строительные работы от настоятеля храма протоиерея, отца Георгия Крейдуна. Более того, вместе со священником мы планируем облагородить пространство за БЦ „Глобус“, где раньше была свалка. Здесь будет разбит парк, а точнее дендрарий», — пояснил бизнесмен.

Он добавил, что посадку деревьев и кустарников настоятель храма решил взять на себя. На территории прихода уже есть запас разнообразных видов растений.

Рендеры эскизного проекта комплекса зданий на ул. Взлетная. Андрей Кутулуцкий.

В 2021 году Андрей Кутулуцкий планирует реализовать ряд не менее амбициозных и интересных проектов. В частности, по адресу ул. Взлетная, 33 появится еще один корпус бизнес-центра с парком и фонтаном перед фасадом здания.

Сколько инвестировали в «Крылья»