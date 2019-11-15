Круглая гостиная, погреб и биде: в Барнауле продают необычную элитную квартиру

В ЖК «Три богатыря» на пр. Ленина в Барнауле продают квартиру в 210 квадратов с девятью окнами на три стороны, пишет «Алтайский портал недвижимости». Одна только кухонная зона по площади сопоставима с среднестатистической «двушкой».

Среди особенностей жилья наличие круглой гостиной с четырьмя окнами и двумя входами. Всего в квартире девять окон (даже в коридоре) и трехметровые потолки.

Общая площадь кухонной зоны, которая включает мини-бар и столовую, составляет 55 кв. м.

Также есть четыре изолированные комнаты, гардеробная, кладовая, погреб, балкон огромная двухсекционная прихожая, два санузла, в обоих из которых есть биде.

Кроме этого имеется ванная комната с гидромассажем и душевой кабиной, а также отдельное помещение с сауной.

Цена объекта — 11 млн рублей.