Круглая гостиная, погреб и биде: в Барнауле продают необычную элитную квартиру

Среди особенностей жилья наличие круглой гостиной с четырьмя окнами и двумя входами. Всего в квартире девять окон (даже в коридоре) и трехметровые потолки.
Общая площадь кухонной зоны, которая включает мини-бар и столовую, составляет 55 кв. м.
Также есть четыре изолированные комнаты, гардеробная, кладовая, погреб, балкон огромная двухсекционная прихожая, два санузла, в обоих из которых есть биде.
Кроме этого имеется ванная комната с гидромассажем и душевой кабиной, а также отдельное помещение с сауной.
Цена объекта — 11 млн рублей.