Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Круглая гостиная, погреб и биде: в Барнауле продают необычную элитную квартиру

В ЖК «Три богатыря» на пр. Ленина в Барнауле продают квартиру в 210 квадратов с девятью окнами на три стороны, пишет «Алтайский портал недвижимости». Одна только кухонная зона по площади сопоставима с среднестатистической «двушкой».

Дом "Три богатыря".
Дом "Три богатыря".
Авито

Среди особенностей жилья наличие круглой гостиной с четырьмя окнами и двумя входами. Всего в квартире девять окон (даже в коридоре) и трехметровые потолки.

Общая площадь кухонной зоны, которая включает мини-бар и столовую, составляет 55 кв. м.

Также есть четыре изолированные комнаты, гардеробная, кладовая, погреб, балкон огромная двухсекционная прихожая, два санузла, в обоих из которых есть биде.

Кроме этого имеется ванная комната с гидромассажем и душевой кабиной, а также отдельное помещение с сауной.

Цена объекта — 11 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость