Куда мы растем. Архитекторы попытались предсказать будущее Барнаула

Altapress.ru готовил забавный текст о том, каким люди увидят Барнаул в 2050 году: как мы избавимся от пробок, будем прогуливаться по зеленым улицам и засиживаться в уютных кафешках на «Спичке». Однако некоторым архитекторам оказалось непросто рассказать о пусть даже утопичном будущем — не на что опираться. Никто еще не определил четкие направления развития города. Поэтому материал получился серьезным, а где-то и грустным.

Комфорт и децентрализация

Александр Деринг,

руководитель творческой мастер­ской «Классика»:

— Барнаул всегда считался уютным городом в отличие, скажем, от Новосибирска. Эту атмосферу хотелось бы сохранить на будущие годы. Но что это такое?

Это — достаточно хороший уровень благоустройства. Важная деталь жизни города — комфорт и удобство.

Барнаул физически и даже ментально делит железнодорожная выемка. Есть центр, есть районы, которые активно застраивались в 1970-1980-е, теперь новые кварталы, которые максимально приблизятся к зоне аэропорта.

Александр Деринг. Дмитрий Лямзин.

В одном только Индустриальном районе живет население небольшого города — 230 тыс. человек. Они оторваны от остальных частей Барнаула несовершенством транспортной инфраструктуры.

Ее деградация в последние годы лично меня пугает. Если не заниматься проблемой, нас ждут серьезные последствия. Сейчас есть попытки, но требуются радикальные меры.

Электротранспорт нужно развивать, а не сокращать. Есть предложения пустить в середине Павловского тракта трамвай — почему бы и нет? Вполне здравая мысль. Невозможно решить проблему связанности города, отдавая приоритет только ремонту дорог.

Также очень важно децентрализовывать город. Создавать общественные центры в новых районах, очаги культуры и активности жителей. Это же касается и креативных кластеров. Мне кажется, их стоит создать в западных районах Барнаула.

Очевидно, что такой кластер нужен и в историческом центре. Для этого уже есть готовые решения: мы делали проект «Купеческий квартал» для ул. Льва Толстого, он довольно детально расписан. Не составит труда распространить проект на весь район.

Пристройка на ул. Мало-Тобольской, 28. Ирина Пергаева

Правый берег и Обской бульвар

— Застройке правого берега Барнаула должны предшествовать серьезные технико-экономические обоснования. Нужно полное понимание инфраструктуры: отопление, энергия, водоснабжение, канализация и т. д. Эти условия и будут диктовать возможный объем строительства и развития этой части города.

Задумка непростая, сама природа не позволяет ее воплощать, территория сильно обводненная. Не мной посчитано: для нормального развития здесь нужно поднять уровень земли на 8–11 м.

Город всегда хотел перейти на ту сторону, потому что это здорово и красиво. Но специфика Барнаула — высокий левый берег Оби. Непросто вывести к реке даже административный центр.

Есть специальный проект оположения рельефа для выхода к реке Обского бульвара. Это большой труд и огромные затраты: чего стоит только выкуп и снос частного жилья. Тем не менее мы идем к этому. Уже застраивается новый комплекс в районе проспекта Сибирского, который станет частью бульвара.

Новый мост и вид на правый берег Оби. Анна Зайкова

Куда мы идем

— Нам необходим стратегический мастер-­план, который сформирует главные векторы развития города на ближайшие 20–30 лет. Серьезный и очень важный документ, который наметит наши перспективы. Чтобы жители понимали и знали, к каким мы идем целям и ради чего они что-то могут перетерпеть.

Все достаточно предсказуемо

Андрей Атаджанов,

руководитель персональной мастерской:

— Во многом градостроительное развитие Барнаула определит новый генеральный план. Это общая стратегия. Поэтому и направление развития города, в общем-то, достаточно предсказуемо.

Кроме того, существуют динамично меняющиеся факторы развития: строительство жилья, уплотнение застройки, повышение максимальной этажности, развитие общественных пространств, адаптация транспортной системы и т.д. На них приходится реагировать гораздо быстрее, чем появляется новый генплан, в котором они будут учтены.

Архитектор Андрей Атаджанов рассказывает о зеленом каркасе. Анна Зайкова.

Дифференциация сценариев может возникнуть, на мой взгляд, в процессе принятия конкретных решений.

Лучший сценарий — равномерное и гармоничное развитие сфер городской жизни, своевременная фиксация и решение проблем, повышение качества жилья и жилой среды, развитие парковых территорий и ключевых градостроительных осей города, например — Обского бульвара.

И я бы выделил несколько субъективных моментов: создание природного парка на полуострове Побочень, лесопарковых территорий в ленточном бору, развитие общественного транспорта и решение использования средств индивидуальной мобильности.

Худший сценарий — дисбаланс и различные перекосы в развитии, консервация проблем и их рецидивы.

Дмитрий Индюков,

сооснователь бюро MDVA:

— Каким я вижу Барнаул в идеалистическом ключе:

Дмитрий Индюков, архитектор. Ирина Пергаева

• город определился с позиционированием с направлением развития; • общество пришло к общему пониманию, каким и для кого он должен быть; • в этом русле разрабатывают планы развития города на основе стратегии социально-экономического развития, в котором интересы горожан — в приоритете; • улучшаются условия для жизни. Строительство ведут по планам развития города, создавая комфортную среду в широком смысле. Чиновники и коммунальные службы научились работать в условиях смены сезонов. Сформулировано понимание и отношение к историческому наследию. Используется потенциал города в интересах горожан, поэтому люди перестали уезжать, аккумулируется капитал. Приумножается потенциал Барнаула. Его развитие идет в гармонии всех видов деятельности.

Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома. Дмитрий Лямзин.

В пессимистическом:

• у города все еще нет ориентиров направления развития, нет смысла и формы существования; • застраиваются все возможные участки городской земли. Никто не понимает, к чему это приведет в дальней перспективе; • не привлекают и не развивается научная и производственная отрасли; • потенциал города не используют, наоборот, он утрачивается, а существующие проблемы усугубляются. • продолжается отток активного молодого населения; • город живет в отрыве от понимания своего места в структуре страны, закапываясь в рутину внутренних проблем; • локальные оазисы новой застройки не влияют на общее состояние инфраструктуры, экологии, комфорта, что в конечном итоге приводит к стагнации.

Туман в Барнауле, туман в центре Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Транспортный вопрос

Алексей Квасов,

руководитель архитектурной мастерской:

— Основа проблемы в том, что новая жилая застройка в последнее десятилетие сконцентрировалась на северо-западе Индустриального района, что, в свою очередь, способствовало переселению в эту часть города значительной массы активного молодого населения. Естественно, она стала перемещаться в сторону мест приложения труда и в центр города, создавая эффект маятниковой миграции.

Другой фактор — деградация общественного транспорта и его недоразвитие в сторону новых микрорайонов. Соответственно, там люди предпочитают личный транспорт. Резко выросла автомобилизация. Где-то расширили улицы, но основные направления остались практически те же, что и 20 лет назад.

Алексей Квасов, архитектор. Ирина Пергаева

Весь этот клубок строительством развязок не распутать — оно только даст еще один повод пересесть в автомобиль. Возможное решение — усовершенствовать город, создать локальные места приложения труда, общественные субцентры в новых районах и развивать электротранспорт.

Озеленение

— Переламывать проблему озеленения нужно на экономическом и идейном уровнях. У застройщиков при строительстве кварталов каждый квадратный метр на счету, а у властей нет лишней земли. Они отыгрывают участки на аукционах под жилую застройку, чтобы пополнить бюджет.

Особенный дефицит наблюдаются и будет наблюдаться в новых районах: плотная застройка этому только способствует. Территории, которые ранее предполагались под парки, полностью или частично ушли под кварталы или ТЦ.

В идеале хотелось бы дать второе дыхание сохранившимся паркам, которые могли бы взять на себя досуговую нагрузку в Индустриальном районе. В пешей доступности у жителей есть ленточный бор, но путь к нему преградили СНТ. Необходимо организовать к лесу пешеходные артерии.

Трасса здоровья. Апрель 2024 altapress.ru

Рациональное развитие

— Барнаул представляет собой лоскутное одеяло: Северо-Запад переуплотнен, потом частный сектор, железная дорога и старая низкоплотная застройка в центре города с анклавами новой сверхплотной.

Город же правильнее функционирует, когда в центре плотная застройка, а к краю города постепенно, поэтажно все перетекает в частный сектор. Поэтому застраивать высотками поля за частным сектором Солнечной поляны мне кажется достаточно глупым с градостроительной точки зрения.

По этой же логике я скептически отношусь к идее застройки правого берега. На мой взгляд, стоит поворачиваться к более рациональному использованию существующих территорий, в том числе реновации частного центра и зон с устаревшей низкоэтажной застройкой.

Да, звучит конфликтно, но если продолжать растягивать границы города при сохранении численности населения, то мы обрекаем эти территории на деградацию. Там не будет возможности обновлять инфраструктуру и строить соцобъекты. А ведь молодое население априори стремится переезжать в новостройки.

Центр Барнаула. Частный дом. Олег Богданов

Застройка правого берега — слишком дорогой инфраструктурный проект. Для кого все это строить? Население, по расчетам, не вырастет: горожан, которые мигрируют в другие регионы, заменят вчерашние сельские жители. Этот баланс в ближайшие годы будет сохраняться.

В сценарии развития Барнаула есть очевидная неопределенность. Новосибирск, например, крупный научный и промышленный центр, у нас же все поскромнее.

Фантазировать о том, что будет дальше, достаточно сложно, потому что точек экономического роста я практически не вижу. Необходимо работать над ошибками и приводить в порядок территории, которые у нас есть.

Что сейчас с новым генпланом Барнаула На заседании Союза строителей вице-мэр города Андрей Федоров рассказал, что обновленный проект генплана Барнаула почти готов. Его представят на общественное обсуждение.

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