Купи 3-комнатную квартиру со скидкой до 140 000 рублей

Только до конца августа действует акция на 3-комнатные квартиры, с готовым ремонтом, площадью 92,75 м.кв., в ЖК «Матрёшки»!

Выгода — до 140 000 руб.

Скидка в размере 1000 р/м.кв плюс суммируются возможные действующие скидки от застройщика!

Трехкомнатная квартира — это возможность воплотить все свои мечты о комфорте в жизнь! Планировки наших квартир эргономичны и современны. Большой холл, просторные кухня и жилые комнаты, ванная комната и дополнительный санузел, остекленный длинный балкон.

Отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Планировка. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Преимущества трехкомнатной квартиры

Самым главным преимуществом покупки трёхкомнатной квартиры является цена. Выгодно приобретать жилье из-за того, что большая площадь. Цена за квадратный метр составит меньше, чем у двухкомнатной квартиры. Следующим преимуществом является личное пространство. Многие люди выбирают двухкомнатную квартиру с такой же площадью, как трехкомнатное жилье.



Важно, чтобы каждый член семьи имел свой уголок и чувствовал себя комфортно и уютно. Особенно это нужно там, где находятся дети, так как каждый ребенок мечтает о личной комнате. Преимущества трёхкомнатного жилья заключается также в отдельных помещениях. Ведь хорошо, когда есть отдельно кухня, спальня и гостиная, так намного лучше встречать гостей в специальной комнате и проводить с ними время.

Безопасность для финансов

Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Еще один плюс — «ВИРА-Строй» уже давно зарекомендовала себя как надежный застройщик, сдающий дома точно в срок.

Комфорт с момента покупки

Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой «под ключ».

матовые натяжные потолки , способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;

способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет; стены , оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;

оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна; линолеум с расцветкой «под ламинат»;

смонтированы входные двери и межкомнатные двери ;

в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;

установлена сантехника: ванная , раковина , унитаз , смесители.

Отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

О квартале 2009

Жилой комплекс «Матрёшки» расположен в молодом перспективно развивающемся Индустриальном районе. Дом будет сдан до конца 2020 года. Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.

авторское благоустройство;

безопасная и благоустроенная придомовая территория;

подземный и наземный паркинг;

игровые , спортивные и прогулочные зоны;

спортивные и прогулочные зоны; супермаркеты , школы и детсады рядом;

школы и детсады рядом; хорошая транспортная доступность.

Успевайте купить квартиру, и Вы! Подробности по тел.: +7 (3852) 22-39-19

ЖК «Матрёшки» ООО ИСК «ВИРА-Строй»

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй»

Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

Пн , вт , ср , чт , пт: 09.00−18.00

вт ср чт пт: 09.00−18.00 Сб , вс — выходные

Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

Пн , вт , чт , пт: 09.00−19.00

вт чт пт: 09.00−19.00 Ср: 10.00−18.00

Сб: 10.00−14.00

Вс — выходной

Застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.