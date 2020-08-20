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Недвижимость
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Купи 3-комнатную квартиру со скидкой до 140 000 рублей

ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Только до конца августа действует акция на 3-комнатные квартиры, с готовым ремонтом, площадью 92,75 м.кв., в ЖК «Матрёшки»!

Выгода — до 140 000 руб.

Скидка в размере 1000 р/м.кв плюс суммируются возможные действующие скидки от застройщика!

Трехкомнатная квартира — это возможность воплотить все свои мечты о комфорте в жизнь! Планировки наших квартир эргономичны и современны. Большой холл, просторные кухня и жилые комнаты, ванная комната и дополнительный санузел, остекленный длинный балкон.

Отделка.
Отделка.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
Отделка.
Отделка.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
Планировка.
Планировка.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Преимущества трехкомнатной квартиры

Самым главным преимуществом покупки трёхкомнатной квартиры является цена. Выгодно приобретать жилье из-за того, что большая площадь. Цена за квадратный метр составит меньше, чем у двухкомнатной квартиры. Следующим преимуществом является личное пространство. Многие люди выбирают двухкомнатную квартиру с такой же площадью, как трехкомнатное жилье.

Важно, чтобы каждый член семьи имел свой уголок и чувствовал себя комфортно и уютно. Особенно это нужно там, где находятся дети, так как каждый ребенок мечтает о личной комнате. Преимущества трёхкомнатного жилья заключается также в отдельных помещениях. Ведь хорошо, когда есть отдельно кухня, спальня и гостиная, так намного лучше встречать гостей в специальной комнате и проводить с ними время.

Безопасность для финансов

Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Еще один плюс — «ВИРА-Строй» уже давно зарекомендовала себя как надежный застройщик, сдающий дома точно в срок.

Комфорт с момента покупки

Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой «под ключ».

  • матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;
  • стены, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;
  • линолеум с расцветкой «под ламинат»;
  • смонтированы входные двери и межкомнатные двери ;
  • в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;
  • установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители.
Отделка.
Отделка.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
Отделка.
Отделка.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

О квартале 2009

Жилой комплекс «Матрёшки» расположен в молодом перспективно развивающемся Индустриальном районе. Дом будет сдан до конца 2020 года. Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.

  • авторское благоустройство;
  • безопасная и благоустроенная придомовая территория;
  • подземный и наземный паркинг;
  • игровые, спортивные и прогулочные зоны;
  • супермаркеты, школы и детсады рядом;
  • хорошая транспортная доступность.

Успевайте купить квартиру, и Вы!

Подробности по тел.: +7 (3852) 22-39-19

ЖК «Матрёшки»
ЖК «Матрёшки»
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй»

Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

  • Пн, вт, ср, чт, пт: 09.00−18.00
  • Сб, вс — выходные

Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

  • Пн, вт, чт, пт: 09.00−19.00
  • Ср: 10.00−18.00
  • Сб: 10.00−14.00
  • Вс — выходной

Застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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