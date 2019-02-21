Купи! Особняки в рассрочку на три года

Если вы проезжали по улице Белинского в поселке Южном, то не могли не обратить внимания на стелу, появившуюся там некоторое время назад. Она установлена на въезде в элитный коттеджный посёлок Лион. И, если вы устали от лжи риэлторов, строителей и застройщиков, готовых на всё ради наживы, эта стела станет для вас маяком в море обмана.

Здесь с вами будут говорить честно и по делу. Дом, который вы можете приобрести, не очередной «проект на продажу», это предмет искусства. Девелопер поселка отличается тем, что создает и вкладывает в строительство собственные средства, а не кредитные, как это часто бывает. Уже это гарантия того, что с вами, как с будущим хозяином, ведут честный диалог.

Коттеджный поселок «Лион». Фото предоставлено рекламодателем.

Дома и участки регистрируются в Росреестре, оплата возможна в рассрочку, что также гарантирует завершение строительства в срок и соблюдение всех договоренностей. Часто подобные приобретения совершаются в кредит, что влечет за собой колоссальные переплаты по процентам и страховке. Таким образом, при огромных ежемесячных платежах сумма основного долга практически не уменьшается. В данном случае цена на дома фиксированная и переплат нет. Вы платите только за то, что приобретаете. Более того, формируется индивидуальная программа выплат, подходящая именно вам.

Коттеджный поселок «Лион». Фото предоставлено рекламодателем.

Дома в коттеджном поселке Лион радикально отличаются от основной массы жилого фонда частного домостроения Барнаула. Большинство домов, продающихся сейчас, были построены 10−20 лет назад, часто без проектов. Элементарно, даже в силу своего возраста это жилье не может отвечать современным требованиям качественного домостроения. Более того, зачастую в таком «возрасте» дому требуется капитальный ремонт. Изношены не только инженерные коммуникации (о чем вам вряд ли скажет продавец), но и сами интерьеры тех лет устарели настолько, что сегодня уже не могут быть приемлемыми.

Качество материалов, технологий и проектирования даже за последние 5 лет выросло очень сильно. Сегодня они энергоэффективны, долговечны и экологичны. Именно из таких материалов строятся дома в посёлке Лион.

Коттеджный поселок «Лион». Фото предоставлено рекламодателем.

Здесь ведется постоянный и пристальный надзор за строительством. Все конструкции выполнены на высшем уровне. Чего стоит одна крыша! При ее сооружении не применяются гвозди, только шурупы и шпильки для достижения максимальной прочности и долговечности конструкции. Да, это требует сил и времени, но качество стоит того.

Здесь не используются плиты перекрытия, только монолит. В облицовке использован мраморный гиперпрессованный кирпич, кровельный материал премиум сегмента. Качество материалов и работы вместе дают результат самого высокого уровня. Когда видишь эти дома, кажется, что они неподвластны времени.

Интерьеры здесь, с одной стороны, способны удовлетворить любую потребность, в силу того что планировку при желании можно спроектировать полностью на ваш вкус, с другой — внутренние решения от застройщика создаются по последнему слову дизайна, в гармонии с решением ландшафта и всего дома в целом. В интерьерах по умолчанию заложены монолитные лестницы, внутрипольные конвекторы панорамных окон, 3D-полы. Отделка выполняется премиальными материалами: искусственный мрамор для стен, полов и лестниц, декоративная штукатурка, мокрые обои.

Даже спустя годы в каждой детали этих домов, как изнутри, так и снаружи, вы будете находить эстетическое удовлетворение.

Дизайн ландшафта участка также проектируется и реализуется в сочетании с общим решением территории, но при желании может быть спроектирован индивидуально, по вашим предпочтениям.

Коттеджный поселок «Лион». Фото предоставлено рекламодателем.

Опционально на территории может быть возведен современный банный комплекс с хаммамом, террасой и бассейном. Более того, весь дом в целом может быть спроектирован и построен индивидуально под вас, если вы купите его на этапе возведения цокольного этажа.

Важно упомянуть, что весь поселок благоустраивается с такой же любовью и вниманием, как и сами дома. Здесь с нуля заведены все инженерные сети, спроектированы широкие улицы. На территории поселка предусмотрено комплексное озеленение территории елями-крупномерами. С этой целью подписан договор с самарской компанией, осуществляющей торговлю и сдачу в аренду современной специализированной техники для пересадки деревьев до 20 метров высотой. С помощью такого оборудования деревья пересаживаются быстро и безболезненно. На данный момент закуплено 400 елей-крупномеров.

Рекомендуем ознакомиться с возможностями данной техники в ролике ниже:

Дизайн поселка продуман и целостен, благодаря чему может по праву считаться элитным.

Купить дом в Лионе можно по одной из трех программ: войти в проект на стадии строительства дома, приобрести готовый дом под отделку и, наконец, получить объект под ключ со всем наполнением. У каждого решения есть свои преимущества. При этом для каждого покупателя могут быть сформированы индивидуальные программы оплаты.

На старте продаж домов в 2019 году Лион делает своим клиентам выгодное предложение. Готовые дома можно купить в рассрочку на 3 года без процентов. Первый платеж — от 30%.

Коттеджный поселок «Лион». Фото предоставлено рекламодателем.

Краткие характеристики особняков:

Площадь усадеб: 7−14 соток.

Площадь домов: 375 кв. м (в том числе гараж на 2 автомобиля, террасы и полноценный цокольный этаж 125 кв. м).

Цокольный этаж: высота потолка 3,6 метра (1,3−1,5 метра над уровнем земли).

1-й этаж: высота потолка 4 метра.

2-й этаж: высота потолка 3,25 метра.

3-й этаж: высота потолка 3 метра.

Объективная стоимость таких домов на рынке вместе с участком и современным банным комплексом на территории (с хаммамом, бассейном и террасой) 40 миллионов рублей. Однако, сейчас они могут быть куплены вами по цене от 12 миллионов рублей за дом, готовый для чистовой отделки.

Стоимость дома выполненного под ключ, то есть с полной чистовой отделкой по дизайн-проекту, с ландшафтным дизайном участка и банным комплексом устанавливается индивидуально в зависимости от применяемых материалов и архитектурных решений.

Телефон отдела продаж: 8−983−380−6020.

Рассрочку предоставляет Застройщик: ИП Ларионцева Елена Алексеевна. Информация о стоимости действительна на момент размещения.