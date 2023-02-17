Курс на объединение. Алтайские риэлторы отметили свой профессиональный праздник

Союз риэлторов Барнаула и Алтая 10 февраля отметил профессиональный праздник — День риэлтора. Торжественный вечер прошел в позитивной и праздничной атмосфере и смог объединить почти всех алтайских риэлторов.

Встретившись, чтобы поздравить друг друга, риэлторы подвели итоги работы профессионального рынка и наградили своих коллег и партнеров. Одних только номинаций для наград в этот праздничный вечер было около двух десятков.

Союз риэлторов Барнаула и Алтая впервые отметил этот праздник не в закрытом режиме — организация пригласила на торжество представителей всех организаций, которые оказывают услуги на рынке недвижимости, даже тех, кто не состоит в Союзе.

Эту мысль отразила в обращении к сообществу президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Марина Ракина. Фото: Коваленко Анатолий Николаевич.

— Год назад Союз риэлторов, проанализировав всю историю своего существования, принял стратегическое решение на объединение всего риэлтерского сообщества Алтайского края и Республики Алтай. В течение всего года мы собирались на разных площадках: мы учились, занимались спортивными мероприятиями, но сегодня — это итог того курса, который мы взяли год назад. Спасибо вам огромное за поддержку, за то, что мы едины. Мы являемся одним из уникальных регионов России, где такой дружный риэлтерский состав, — сказала Марина Ракина в обращении к риэлтерскому сообществу.

Примечательно, что такое объединение профессионального сообщества специалистов по недвижимости совпало с юбилеем Союза риэлторов Барнаула и Алтая — ему исполнилось 25 лет. Четверть века СРБиА был и остается основой для формирования культуры рынка недвижимости в регионе, а также развития глубоких партнерских отношений между игроками на данном рынке.

Точку зрения Марины Ракиной разделяют и другие члены профессионального сообщества.

Оксана Клипенштейн. Фото: Коваленко Анатолий Николаевич.

Оксана Клипенштейн,

риэлтор:

— Хорошо, что существует такая организация, как Союз риэлторов. Немногие регионы могут похвалиться, что у них есть такое сильное ядро, которое объединяет специалистов по недвижимости. Поэтому всем руководителям, которые когда-то создали этот Союз и смогли сохранить его — огромная благодарность. Я думаю, что Союз риэлторов встречает свой 25-летний юбилей на подъеме — ведь у него очень много планов. И видно, как много Союз вложил в развитие рынка недвижимости. Ведь в нашей профессии нельзя застаиваться. Ты должен узнавать что-то новое, идти вперед. Это нужно делать, потому что за тобой идут люди — тебе верят и доверяют.

Диана Фомина. Фото: Коваленко Анатолий Николаевич.

Диана Фомина,

директор нескольких агентств недвижимости , дистрибьютор сервиса «Metris Pro»:

— 25 лет — это значительная и очень серьезная дата для саморегулируемой организации. Я очень много путешествую по стране и встречаюсь с профессиональным сообществом в разных регионах. И могу сказать с уверенностью, что Союз риэлторов Барнаула и Алтая — одна из самых крупных устойчивых партнерских организаций. Я сама более 10 лет являюсь активным участником этого движения. Могу сказать, что Союз много сделал для восприятия самой профессии риэлтора в обществе, и это заслуга всех президентов организации — чтобы риэлтерская услуга была качественной, этичной, профессиональная и, как следствие, необходимой.

Елена Зрюмова. Фото: Коваленко Анатолий Николаевич.

Елена Зрюмова,

входит в первичную профсоюзную организацию агентов по недвижимости Алтайского края:

— Я люблю эту профессию и я в ней живу. На самом деле, это не просто профессия, это — образ жизни. Ты вроде бы просто оказываешь услугу людям, но на самом деле ты проживаешь с ними часть их жизни. Ведь люди приглашают риэлтора тогда, когда в их жизни происходят глобальные события — и ты радуешься вместе со своими клиентами.

Помимо риэлторов, торжественное мероприятие посетили и их партнеры — ГК «Алгоритм», СК «Свои», СК «Малые Этажи», ГК «Адалин», СК «Селф», СК «Сибирия», Страховой Дом ВСК, Россельхозбанк, Ингосстрах, Банк Левобережный, а также «Зетта Страхование».

Партнеры не упустили возможность поздравить риэторов и наградить лучших из них.

Татьяна Воропаева. Фото: Коваленко Анатолий Николаевич.

Татьяна Воропаева,

представитель строительной компании «Алгоритм»:

— На все 120% хотелось бы похвалить наших риэлторов. Я с партнерами на рынке работаю уже более трех лет и могу сказать, что это сообщество — очень сплоченное. При этом на рынок выходит много молодых игроков — наверное, им немного сложнее проводить сделки, но у них за спиной такие настоящие гуру, которые передают им свои знания. Именно поэтому у нас на рынке такие очень грамотные специалисты.





