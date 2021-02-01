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Недвижимость
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Барнаульцев приглашают на бесплатные курсы «Специалист по недвижимости»

Курсы «Специалист по недвижимости». Узнай о профессии за 5 дней и реши, подходит ли она тебе.

Иллюстрация предоставлена агентством недвижимости «Жилфонд»
Дата и время:
  • 8−12 февраля, с 18:30 до 20:30.
Место:
  • Малахова, 119 — главный офис федерального агентства недвижимости «Жилфонд».
Бонус:
  • актуальная информация о рынке недвижимости Барнаула от ведущих экспертов компании.
Мы расскажем:
  • в чем заключается работа риэлтора и почему сделки в агентстве проводят юристы;
  • как зарабатывать на рынке недвижимости;
  • как устроено современное агентство недвижимости: дистанционные технологии, автоматизация процессов;
  • как рынок отреагировал на события 2020 года: что стало с ценами на жилье и спросом;
  • как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд»;
  • как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.
Участие:
  • бесплатно

Все выпускники получат именные сертификаты, а самые успешные — приглашение в нашу команду!

«Жилфонд» — федеральное агентство недвижимости, основанное в 1997 году.

Запись по телефону: 8 (3852) 22-30-18

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