Барнаульцев приглашают на бесплатные курсы «Специалист по недвижимости»

Дата и время:
- 8−12 февраля, с 18:30 до 20:30.
Место:
- Малахова, 119 — главный офис федерального агентства недвижимости «Жилфонд».
Бонус:
- актуальная информация о рынке недвижимости Барнаула от ведущих экспертов компании.
Мы расскажем:
- в чем заключается работа риэлтора и почему сделки в агентстве проводят юристы;
- как зарабатывать на рынке недвижимости;
- как устроено современное агентство недвижимости: дистанционные технологии, автоматизация процессов;
- как рынок отреагировал на события 2020 года: что стало с ценами на жилье и спросом;
- как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд»;
- как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.
Участие:
- бесплатно
Все выпускники получат именные сертификаты, а самые успешные — приглашение в нашу команду!
«Жилфонд» — федеральное агентство недвижимости, основанное в 1997 году.
Запись по телефону: 8 (3852) 22-30-18
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