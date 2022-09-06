Курятник с деревенской избой появился на детской площадке во дворе многоэтажек

Выяснилось, что бесплатное шоу со взрывами, хлопушкой «дубль такой-то» — съемки нового сериала с Николаем Добрынином, звездой сериала «Сваты», в главной роли.
А многоэтажки стали просто декорациями для комедийного сериала «Против всех», в котором 13 серий.
«Против всех» — история о главном богатстве в жизни — о семье и отчем доме", — рассказал kino-teatr.ru креативный продюсер Алексей Татаренко.
Домик-декорацию уберут к концу сентября. О судьбе придомового хозяйства пока неизвестно.
Сюжет
Дед Захар — единственный, кто отказался продавать земельный участок в угоду постройке очередного жилищного комплекса, пишет Telegram-канал Некрасовка Новости. Осушили пруд, лес вырубили. А внук героя влюбился в дочку застройщика.
Но упрямый дед решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенного дома.
Дело в том, что во время войны этот дом не отдали немцам. отстояли.