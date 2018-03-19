Недвижимость

Квартал Дружный-2: продажи квартир начались

Сегодня, 08:30.
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Строительная компания "Жилищная инициатива" открыла продажу квартир в новом квартале Дружный-2 (квартал 2033). Новый микрорайон станет достойным продолжением квартала "Дружный" - здесь будет вся необходимая инфраструктура, игровые и спортивные площадки и собственный гаражно-парковочный комплекс.

Квартал Дружный-2.
Квартал Дружный-2. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива".

Продажи квартир в новом квартале "Дружный-2" начались 1 марта 2018 года. Первый дом в новом квартале расположен по адресу: ул. 65 лет Победы, 29.

Выполненный в традиционном стиле 17-этажный дом с теплыми кирпичными стенами строится в уютном тихом уголке квартала на удалении от шумных магистралей. В новом доме представлены 1-,2-,3-,4-комнатные квартиры с площадью от 32 до 109 кв. м с удобными улучшенными планировками. 

В доме будет реализована горизонтальная разводка отопления без вертикальных отопительных стояков в каждой комнате. Такое решение более эстетично, будет способствовать лучшей звукоизоляции между этажами и, кроме того, позволит оборудовать индивидуальными счетчиками отопления каждую квартиру. 

Квартал Дружный-2.
Квартал Дружный-2.

В новом доме представлены квартиры с панорамным остеклением. Квартиры сдаются с отделкой под ключ.

"Жилищная инициатива" заботится о комфорте своих будущих новоселов. Именно поэтому в каждом подъезде будет установлена светопрозрачная входная группа, отведено место для колясочной, предусмотрена возможность оборудовать помещение для консьержа. Просторные холлы с отделкой кафелем, защищенные лифтовые кабины с современным дизайном будут создавать ощущение повышенного комфорта. В доме впервые будет реализована новая экологическая концепция раздельного сбора мусора.

Дом расположен непосредственно на границе с кварталом "Дружный", который "Жилищная инициатива" сдала в эксплуатацию в 2017 году. Поэтому уже у первых новоселов будет возможность пользоваться существующей инфраструктурой: новой современной школой со стадионом и бассейном, детским садом, магазинами, салонами красоты, спортивными площадками, катками с освещением. В шаговой доступности находится гипермаркет "Лента", аквапарк в ТРЦ "Европа", остановки общественного транспорта.

Квартал Дружный-2.
Квартал Дружный-2.

В дальнейшем "Дружный 2" будет обеспечен своими социальными объектами. В плане предусмотрено строительство поликлиники, торгового центра, детского сада и школы со стадионом. 

По информации, полученной от отдела продаж компании, новый проект "Жилищной инициативы" пользуется популярностью среди барнаульцев. За две недели продаж более 60% квартир обели будущих новоселов. Двумя неделями ранее "Жилищная инициатива" приступила к строительству многоуровневого гаражно-парковочного комплекса в новом квартале. На сегодняшний день в нем остались непроданными всего около 20% машиномест и гаражных боксов.

Квартиры продаются как в рассрочку от застройщика, так и с оформлением ипотеки с господдержкой от 6% годовых. Действуют программы материнского капитала и военной ипотеки.

 Строить большие семейные комплексы - это уже особый почерк "Жилищной инициативы". Благодаря развитой инфраструктуре, квартиры в этих микрорайонах так полюбились жителям города. Оборудованные безопасные детские площадки, наличие школ и детских садов, необходимые магазины и крупные торговые центры – все это формирует уникальное жилое пространство, которое традиционно обеспечивает "Жилищная инициатива".  

В ближайшее время "Жилищная инициатива" представит следующие дома в новом квартале Дружный 2. Не упустите возможность приобрести квартиру от одного из самых надежных застройщиков - компании "Жилищная инициатива", которая отмечает в этом году свое 20-летие!

Специально для удобства покупателей "Жилищная инициатива" открыла дополнительный офис продаж в квартале "Дружный" по адресу ул. Семенова, 11. Посетив новый офис, можно не только познакомиться с новыми проектами компании, но и оценить реальный ход строительства. 

В основном офисе компании на ул. Крупской, 86 также можно получить необходимую консультацию и оформить договор.

Мы рады вас видеть в отделах продаж:

  • ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212
  • ул. Крупской, 86: (3852) 505-313

Режим работы офисов:

  • понедельник-пятница с 8.30 до 18.00 (обед с 13. 00 до 14.00);
  • суббота – с 8.30 до 13.00

Проектные декларации размещены на сайте barnaul-gi.ru.

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