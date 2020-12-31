5 место. Квартира с большими комнатами за 7 млн рублей
Двухкомнатная квартира с сайта «Авито», площадью 86 кв. м., расположена в элитном кирпичном доме на ул. Партизанская, 44. Ее особенность в просторных комнатах. Здесь точно тесно не будет. Весной уходящего года это было очень актуально, когда большая часть барнаульцев из-за самоизоляции во время пандемии, была вынуждена жить и работать, не выходя из дома.
Кроме того, здесь есть джакузи, электрический водонагреватель, а также бытовая техника и мебель: кухонный гарнитур, стол и стулья из дуба, холодильник, спальный гарнитур (производства Италия) и т. д.
Кстати, владельцы готовы обменять эту квартиру на недвижимость поменьше.
4 место. Двухкомнатная квартира за 7,5 млн рублей, где предусмотрено все
Квартира находится в новом ЖК «Столичный» на ул 1905 года, 25. Ее площадь — 64 кв. м. В ней, как говорится в объявлении на «Циан», «продумано все до мелочей» — просторная кухня с выходом на утепленную лоджию, две изолированные комнаты с теплыми полами. Подземный паркинг, куда можно доехать на лифте, только добавляет ей очков.
На территории жилого комплекса планируется построить баскетбольную площадку, теннисный корт и детский комплекс для отдыха.
Расположение говорит само за себя. Квартира находится в самом сердце Барнаула.
3 место. «Двушка» в доме на свежем воздухе почти за 8 млн рублей
«Циан» продолжает удивлять. За несколько предновогодних дней здесь появилась масса свежих предложений. Одно из них — двухкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 69-л корпус 5. Ее общая площадь — 80,2 кв. м, стоимость — 7999 тыс. рублей.
Ее отличительная особенность — большая лоджия с панорамным видом. В остальном, предложение особо не отличается от других — качественный ремонт, ухоженная территория и т. д.
Хотя, есть еще одна фишка — чистый воздух. Дом находится в глубине дворов, а рядом с ним начинается лес.
2 место. Двухкомнатная квартира за 8,3 млн рублей с трехметровыми потолками
Здесь можно организовать небольшую семейную вечеринку на Новый год. Места для этого достаточно — 82 кв. м. Об этом сказано в объявлении на сайте «Циан».
Уникальная по версии продавца квартира продается в одном из элитных жилых комплексов Барнаула, расположенном на Змеиногорском тракте, 104-б.
Недвижимость может стать хорошим подарком. В ней выполнен свежий дизайнерский ремонт в классическом стиле, на кухне останется встроенная техника, в комнатах — практически вся мебель.
Комплекс охраняется — ведется видеонаблюдение, в парадной бдит консьерж.
Для любителей прогулок есть приятный бонус — сосновый бор, расположенный в шаговой доступности
1 место. «Двушка» рядом с Музкомедией за 8,5 млн рублей
Квартира, площадью 97,4 кв. м. с ярким дизайном и нестандартной планировкой выставлена на сайте «Циан». Она находится в 16-ти этажном кирпичном доме в центре города, на ул. Молодежная, 3-б. Неподалеку находится Алтайский государственный музыкальный театр, Диагностический центр Алтайского края, Алтайский госуниверситет.
В ней есть все для комфортной жизни — просторная прихожая с отапливаемым полом, большая столовая со встроенной мебелью, две ванные комнаты с душевой кабиной, биде и джакузи и многое другое.
Кстати, столовая разделена на дизайнерским конструктивом с аквариумом.
Из окон элитной квартиры открывается неплохой вид на сквер с соснами, липами и елками.
На территории размещены оборудованные детские и спортивные площадки, зона отдыха для взрослых. Есть закрепленное паковочное место, на огороженной автомобильной стоянке. По всему периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, объект находится под круглосуточной охраной.
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