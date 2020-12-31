Встретить Новый год в новой квартире — что может быть лучше? Для того, чтобы упростить выбор недвижимости, altapress.ru подготовил рейтинг самых ходовых квартир элитного сектора — недешевых «двушек», появившихся на рынке Барнаула в предпраздничные дни.

5 место. Квартира с большими комнатами за 7 млн рублей

«Двушка», расположенная в элитном кирпичном доме на ул. Партизанская , 44. «Авито».

Двухкомнатная квартира с сайта «Авито», площадью 86 кв. м., расположена в элитном кирпичном доме на ул. Партизанская, 44. Ее особенность в просторных комнатах. Здесь точно тесно не будет. Весной уходящего года это было очень актуально, когда большая часть барнаульцев из-за самоизоляции во время пандемии, была вынуждена жить и работать, не выходя из дома.

Кроме того, здесь есть джакузи, электрический водонагреватель, а также бытовая техника и мебель: кухонный гарнитур, стол и стулья из дуба, холодильник, спальный гарнитур (производства Италия) и т. д.

Кстати, владельцы готовы обменять эту квартиру на недвижимость поменьше.

4 место. Двухкомнатная квартира за 7,5 млн рублей , где предусмотрено все

Квартира в ЖК «Столичный» за 7,5 млн рублей. «Циан».

Квартира находится в новом ЖК «Столичный» на ул 1905 года, 25. Ее площадь — 64 кв. м. В ней, как говорится в объявлении на «Циан», «продумано все до мелочей» — просторная кухня с выходом на утепленную лоджию, две изолированные комнаты с теплыми полами. Подземный паркинг, куда можно доехать на лифте, только добавляет ей очков.

На территории жилого комплекса планируется построить баскетбольную площадку, теннисный корт и детский комплекс для отдыха.

Расположение говорит само за себя. Квартира находится в самом сердце Барнаула.

3 место. «Двушка» в доме на свежем воздухе почти за 8 млн рублей

«Двушка» на Змеиногорском тракте , 69-л. «Циан».

«Циан» продолжает удивлять. За несколько предновогодних дней здесь появилась масса свежих предложений. Одно из них — двухкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 69-л корпус 5. Ее общая площадь — 80,2 кв. м, стоимость — 7999 тыс. рублей.

Ее отличительная особенность — большая лоджия с панорамным видом. В остальном, предложение особо не отличается от других — качественный ремонт, ухоженная территория и т. д.

Хотя, есть еще одна фишка — чистый воздух. Дом находится в глубине дворов, а рядом с ним начинается лес.

2 место. Двухкомнатная квартира за 8,3 млн рублей с трехметровыми потолками

Квартира с трехметровыми потолками за 8,3 млн рублей. «Циан».

Здесь можно организовать небольшую семейную вечеринку на Новый год. Места для этого достаточно — 82 кв. м. Об этом сказано в объявлении на сайте «Циан».

Уникальная по версии продавца квартира продается в одном из элитных жилых комплексов Барнаула, расположенном на Змеиногорском тракте, 104-б.

Недвижимость может стать хорошим подарком. В ней выполнен свежий дизайнерский ремонт в классическом стиле, на кухне останется встроенная техника, в комнатах — практически вся мебель.

Комплекс охраняется — ведется видеонаблюдение, в парадной бдит консьерж.

Для любителей прогулок есть приятный бонус — сосновый бор, расположенный в шаговой доступности

1 место. «Двушка» рядом с Музкомедией за 8,5 млн рублей

Двухкомнатная квартира за 8,5 млн рублей. «Циан».

Квартира, площадью 97,4 кв. м. с ярким дизайном и нестандартной планировкой выставлена на сайте «Циан». Она находится в 16-ти этажном кирпичном доме в центре города, на ул. Молодежная, 3-б. Неподалеку находится Алтайский государственный музыкальный театр, Диагностический центр Алтайского края, Алтайский госуниверситет.

В ней есть все для комфортной жизни — просторная прихожая с отапливаемым полом, большая столовая со встроенной мебелью, две ванные комнаты с душевой кабиной, биде и джакузи и многое другое.

Кстати, столовая разделена на дизайнерским конструктивом с аквариумом.

Из окон элитной квартиры открывается неплохой вид на сквер с соснами, липами и елками.

На территории размещены оборудованные детские и спортивные площадки, зона отдыха для взрослых. Есть закрепленное паковочное место, на огороженной автомобильной стоянке. По всему периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, объект находится под круглосуточной охраной.

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