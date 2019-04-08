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Квартира в центре или дом за городом?

Смотришь рано утром на Барнаул с высоты птичьего полета и видишь впечатляющую картину: подобно бурным весенним ручьям, в деловой центр города устремляются потоки автомобилей. Шумят и дымят полноводные Змеиногорский и Павловский тракты, непрерывным потоком бурлит улица Кутузова, мощные русла проспектов Ленина и Калинина, смыкаясь, создают плотный затор в районе Нового рынка и площади Октября. Ежедневные поездки, вырывающие из жизни современного активного человека по часу и более, стали неизбежностью для многих жителей краевой столицы. А уж если вдруг непогода или авария на одной из магистралей?

Загородный поселок Новая Грань.
Загородный поселок Новая Грань.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Радикально изменить ситуацию мог бы переезд из новых районов к месту работы — в центр Барнаула. Но так ли проста эта задача? Давайте попробуем оценить.

Жилье в центре города есть. Это либо старый фонд, изрядно обветшавший, с убогими грязными дворами, либо точечные новостройки в окружении того же «ландшафта». О современной квартальной застройке в центре с парковками, детскими садами, скверами и спортивными площадками пока можно только мечтать.

Встает и второй вопрос: какова цена современного жилья в центре? Стоимость квадратного метра в новом жилом доме в исторической части Барнаула начинается от 50 000 рублей, и это без отделки. Если добавить стоимость одного парковочного места (500 000 рублей), то цена квартиры площадью 100 квадратных метров и парковки для двух автомобилей, например, для семьи с двумя детьми выльется в сумму порядка 6−7 миллионов рублей! А ведь квартиру еще нужно обустроить! Ну и постоянное проживание в центре города тоже не сахар: шум, высокая загазованность воздуха, узкие улицы с разбитым асфальтовым покрытием, отсутствие гаражей и парковок…

Есть ли альтернатива такой жизни? Есть! Это переезд за город, на правый берег Оби. В поселке Новая Грань за меньшие деньги можно построить собственный дом на участке земли нужной площади! Прощайте, проблемы с парковкой, пробки по дороге на работу и при возвращении домой, непрозрачный городской воздух и непрерывный шум! Здравствуй, комфортная жизнь за городом всего в пятнадцати километрах от центра Барнаула!

О загородном поселке Новая Грань

Загородный поселок Новая Грань расположен в районе села Санниково Первомайского района и рассчитан на 450 домовладений. К участкам разной формы и площади уже подведены сети электроснабжения, природный газ и вода. Внутри поселка проложены бетонные дороги, к осени 2019 года заработают система уличного освещения и высокоскоростной интернет. Жителям поселка доступна социально-бытовая инфраструктура сел Санниково и Фирсово. В текущем году в селе Фирсово начнется строительство современного муниципального детского сада на 260 мест.

За порядком в поселке следит уже созданное товарищество собственников недвижимости «Новая Грань». В компетенции ТСН находится содержание внутрипоселковых дорог (в перспективе — системы уличного освещения), обслуживание детской игровой и спортивной площадок, вывоз ТБО.

Уже более 80 семей купили земельные участки в новом поселке. Весной текущего года в Новой Грани начнется активное строительство жилых домов.

Работаешь в центре? Устал от пробок и городской суеты? Выбор прост — поселок Новая Грань!

Более подробную информацию о загородном поселке Новая Грань можно получить на сайте www.ng22.ru, по телефону +7 (3852) 22-62-72 или в офисе компании по адресу: ул. Пролетарская, 92 (1-й этаж).

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