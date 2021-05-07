Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Красная площадь и площадь Октября
Москва
- Цена — 324,13 млн рублей
- Общая площадь — 168,5 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — ул. Охотный Ряд, 2
Трехкомнатная квартира, из окон которой видны маковки Кремля, находится на Манежной площади. За 300 с лишним миллионов рублей будущий владелец получит видовые апартаменты на девятом этаже Four Seasons Hotel Moscow (раньше здесь размещалась гостиница «Москва»).
Согласно информации портала «Яндекс. Недвижимость» квартира пустая и требует дополнительных вложений в ремонт. У нее свободная планировка. Здесь можно оборудовать просторную кухню-гостиную, две спальни, в каждой из которых будет своя уборная.
В придачу к элитной квартире покупатель получит обслуживание сети отелей Four Seasons. А вот за машино-место придется дополнительно раскошелиться.
Барнаул
- Цена — 4,1 млн рублей
- Общая площадь — 71 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — пр. Калинина, 4
Окна барнаульского трехкомнатного аналога с сайта «Циан» выходят на площадь Октября. Отсюда открывается красивый вид не только на знаковое место, но и на памятник переселенцам на Алтай. Трешка находится на четвертом этаже кирпичного дома.
В ней недавно сделан качественный ремонт, заменена проводка, установлена новая входная дверь. Есть большая кладовая. А вот балкона в квартире нет. Но внутренний двор огорожен, на входе установлен шлагбаум.
Рублевское дорого-богато
Москва
- Цена — 100 млн рублей
- Общая площадь — 240 кв. м
- Количество комнат — многокомнатная
- Адрес — Рублевское шоссе, 26, к. 4
Данный московский экземпляр за 100 млн рублей с сайта «Циан» оказался настолько потрясающим, что автор объявления даже не смог подсчитать количество комнат.
В большой по квадратуре квартире сделан дизайнерский ремонт. Благодаря панорамным окнам с десятого этажа (и это хорошо видно на фотографиях) открывается красивый вид на другие высотки.
В квартире просторная гостиная с эркерным окном и проходом в кабинет, две детские спальни с отдельной игровой зоной и своей уборной, мастер-спальня, холл, кухня-столовая с балконом, гостевой туалет, постирочная.
Из дополнительных плюсов — входная группа со встроенными шкафами и фресками на стенах, а главное — два машино-места на отапливаемом подземном паркинге.
Барнаул
- Цена — 11,85 млн рублей
- Общая площадь — 118,5 кв. м
- Количество комнат — 4
- Адрес — Змеиногорский тракт, 104-п/11
Стоимость недвижимости в московской Рублевке, как и сказочное богатство ее обитателей, давно стали притчей во языцех. Часто элитные районы в других городах тоже получают «денежное» имя. И краевая столица не стала исключением.
Например, своего часа ждет современная квартира на Змеиногорском тракте, неподалеку от жилого комплекса «Три фонтана». Окна элитной недвижимости выходят также на другие высотки, но, в отличие от московского аналога, отсюда виден еще и лес.
В квартире сделан современный ремонт. На стенах — декоративная штукатурка. Кухонная мебель, обеденная зона, шкафы, комоды и гардеробная изготовлены из массива дерева. Кстати, четырешка продается максимально укомплектованной.
Дом Правительства России и администрация Алтайского края
Москва
- Цена — 35 млн рублей
- Общая площадь — 88,1 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — ул. Рочдельская, 11/5
Окна квартиры за 35 млн рублей с сайта «Авито» выходят прямо на здание правительства России. Сама же трешка находится в кирпичной «сталинке» 1956 года постройки. Высота потолков здесь больше трех метров. В квартире две изолированные комнаты, одна соединена с коридором (в виде большого холла) и два санузла.
Из приятных бонусов — бойлер на случай отключения горячей воды, паркетный пол из дуба, гардеробная и новые алюминиевые розетки. Рядом с домом находится набережная Москвы реки, парк «Красная Пресня», школы, гимназия, детские сады, кафе и т. д.
Барнаул
- Цена — 7,9 млн рублей
- Общая площадь — 134 кв. м
- Количество комнат — 4
- Адрес — ул. Шевченко, 52-а
В непосредственной близости от правительства Алтайского края нет такого количества жилых домов, как вокруг федерального аналога. Они расположились по периметру большого административного квадрата, где находятся региональная администрация, театр драмы, корпуса АлтГУ и две площади — Советов и им. Сахарова.
Из многочисленных вариантов под наши критерии подошла только одна квартира, на ул. Шевченко, 52-а. Ее окна выходят на фонтан. Отсюда открываться боковой вид и на здание краевого правительства.
Кстати, неплохой вариант для тех, кто хотел бы жить в центре Барнаула с комфортом. За почти 8 млн рублей будущий владелец получит четырешку общей площадью 134 кв. м в кирпичном доме.
Храм Христа Спасителя и Покровский собор
Москва
- Цена — 250 млн рублей
- Общая площадь — 272 кв. м
- Количество комнат — многокомнатная
- Адрес — пер. Пожарский, 8
Столица России бьет все рекорды по размаху и шику на рынке недвижимости. И даже близость оплота духовности не усмиряет москвичей в стремлении к дорогому и богатому жилью за баснословные для Барнаула деньги.
Мы нашли панорамный пентхаус с обзорной площадкой, расположенный неподалеку от храма Христа Спасителя. Собственно, на него и выходят окна четырехуровневой квартиры. Отсюда открывается панорамный вид практически на весь центр Москвы. Объявление размещено на «Циан».
Элитная недвижимость состоит из трех жилых этажей и узаконенной кровли. В квартире сделан ремонт. Проект дизайна разрабатывался английским бюро Gumuchdjian Architects.
Барнаул
- Цена — 1 млн
- Общая площадь — 53 кв. м.
- Количество комнат — 3
- Адрес — ул. Никитина, 162
В краевой столице рядом с главным православным храмом нашлась только одна квартира в продаже, на «Авито». Это трешка в деревянном двухэтажном доме с печным отоплением. Можно предположить, здесь как раз есть все условия для того, чтобы подумать о душе. В тому же окна выходят прямо на большой собор. При этом автор объявления не лукавит и сразу предупреждает потенциальных покупателей о том, что рядом возводят элитные многоэтажки, а это значит, что старенький домик могут рано или поздно снести.
Набережные двух столиц
Москва
- Цена — 78 млн
- Общая площадь — 105 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — Котельническая набережная, 1/15
Окна трешки в знаменитом доме на Котельнической набережной выходят не только на Кремль, но и на исторический центр столицы. А еще знаковое жилое здание находится на берегу Москвы-реки.
В квартире с сайта «Циан» большая прихожая с гардеробной комнатой, две изолированные спальни с балконами, кабинет и две уборные. Сделан дизайнерский ремонт. А главное, что благодаря запасному выходу в соседний подъезд, ее при желании можно разделить на два жилья.
Барнаул
- Цена — 12,5 млн
- Общая площадь — 130 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — ул. Приречная, 1
Берег Оби не может похвастаться знаменитыми хоромами, однако здесь тоже есть не менее соблазнительные варианты. Да, без вида на Кремль, но с панорамными окнами, выходящими на реку.
В квартире, которая попадает под наши критерии, сделан красивый дизайнерский ремонт, есть две лоджии. А в перспективе у дома может появиться собственный благоустроенный пляж. Об это сказано в объявлении на портале «Яндекс. Недвижимость».
Спальные районы Москвы и Барнаула
Москва
- Цена — 24,9 млн
- Общая площадь — 81 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — Варшавское шоссе, 168
Подбирая локации квартир, мы не могли не сравнить недвижимость в спальных районах. Одним из наиболее популярных в столице России до сих пор остается Чертаново. Здесь журналисты altapress.ru отыскали красивую трешку с сайта «Циан» почти за 25 млн рублей.
В ней три изолированные комнаты, просторная кухня, холл, две уборные, одну из которых можно оборудовать под гардероб. Благодаря панорамному остеклению лоджии в квартире много света. Нынешние хозяева готовы оставить покупателям всю мебель.
Что касается самого дома, то он находится в современном квартале Лесопарковый. В нем есть наземная парковка, подземный отапливаемый паркинг с кладовыми. На территории — аллеи для прогулок, места для отдыха, арт-объекты, детские и спортивные площадки и т. д.
Барнаул
- Цена — 7 млн
- Общая площадь — 84 кв. м
- Количество комнат — 3
- Адрес — ул. Сергея Ускова, 25
В качестве ответа Москве мы выбрали развивающийся Индустриальный район. Ту часть, которую иногда называют Нью-Барнаул.
Здесь расположен дом с уютной и светлой трешкой с удобной планировкой за 7 млн рублей. Все комнаты изолированы, есть гардеробная и просторная ванная.
Все продумано до мелочей. Лоджия застеклена, в квартире остается вся обстановка и новая встроенная техника.
Район с развитой инфраструктурой, неподалеку не так давно была благоустроена прогулочная аллея.
Бонус. Выше смога, но по заоблачной цене
Жилому комплексу «Башня Федерация» нет аналогов в Барнауле. Пока этот один из самых высоких небоскребов России бьет все рекорды по стоимости квартир. Судя по подборке на «Циан», самая дешевая стоит чуть больше 31 млн рублей, а самая дорогая — 2,6 млрд. О ней и пойдет речь.
Общая площадь элитных апартаментов на 94-м этаже составляет более 2000 кв. м. Количество комнат не указано. Есть четыре уборные. Учитывая высоту, в ясную погоду отсюда можно разглядеть практически все достопримечательности Москвы.
К слову, до 94-го этажа не доходит смог, да и солнца здесь достаточно. Многие отмечают, что для московских зим характерна плотная облачность. Она образуется на высоте 300 метров, а квартира расположена на отметке 355 метров.
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