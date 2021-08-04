Квартиры дорожают. Как их продавать?

Как это скажется на спросе в ближайшее время, пройден ли пик роста цен и что будет с поведением покупателей, рассказывает генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин.
Рынок жилья в Барнауле уже несколько месяцев находится в состоянии дефицита. Если сравнивать с 2019—2020 годами, то квартир в продаже примерно в полтора раза меньше. Например, на вторичном рынке их сейчас меньше 4 тысяч штук, хотя обычно — 5,5−6 тысяч. Понятно, что выбор в таком случае ограничен и зачастую люди готовы снизить требования к жилью — лишь бы успеть купить, пока ещё сильнее не подорожало и пока вообще что-то на рынке есть.
Цены на квартиры, которые и без того росли из-за повышенного спроса на фоне сниженного ипотечного процента и разных программ господдержки, пришли к пиковым значениям. Причём как по первичному, так и по вторичному рынку. По первичке, например, цена взлетела настолько, что покупатель, который приобрёл квартиру год назад, может получить не просто прибыль, а сверхприбыль.
Повода для падения цен по-прежнему нет. Мало того, что на рынке дефицит, так ещё и бурными темпами дорожают стройматериалы. Например, за апрель-июнь цены на стройматериалы выросли в несколько раз, что, конечно, закладывается в стоимость квартир.
Что будет с ипотекой? Пока картина видится следующей: Центробанк, скорее всего, в ближайшее время повысит ключевую ставку, что скажется и на ставке по ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что рынок перегрет и субсидирование жилищных кредитов надо будет сворачивать. Но даже если ставки скорректируют, ипотека всё ещё будет оставаться довольно доступной. Хотя и темпы выдачи, очевидно, будут ниже.
Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года рынок стабилизируется и войдёт в своё нормальное состояние, прервав годичный цикл роста цен. Нормальное состояние — это когда люди покупают жильё, действительно нуждаясь в нём, а не тогда, когда пытаются вложить деньги или экстренно воспользоваться льготной ипотекой. Таких покупателей будет абсолютное большинство. Они, как правило, более тщательно подходят к выбору жилья, стараясь учесть сразу много критериев. Эти люди готовы искать и выбирать. И здесь обострится важность функции риэлтора, который посоветует, у какого именно застройщика покупать квартиру. Поэтому необходимость работы с партнёрами будет очевидной.
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае:
Уважаемые строители! Дорогие партнёры!
Вместе мы проходим через трудности и добиваемся успехов, переживаем как тяжёлые времена, так и периоды взрывного роста. Но какой бы сложной ни была обстановка, какой бы кризис ни накрывал рынок, важна поддержка, которую оказывают друг другу настоящие партнёры. Мы, риэлторы, всегда готовы прийти на помощь и обеспечить необходимое количество сделок и объёмы продаж тогда, когда это нужно. И опыт нашего сотрудничества не раз это подтверждал.
Желаем вам стойкости и роста даже в самое непростое время. И особенно в период тектонических перемен в отрасли. Пусть ваш финансовый результат растёт вверх, как этажи домов, покоряются новые горизонты и регионы. И помните: мы всегда рядом! С Днём строителя!