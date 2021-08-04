Квартиры дорожают. Как их продавать?

Как это скажется на спросе в ближайшее время, пройден ли пик роста цен и что будет с поведением покупателей, рассказывает генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин.

Рынок жилья в Барнауле уже несколько месяцев находится в состоянии дефицита. Если сравнивать с 2019—2020 годами, то квартир в продаже примерно в полтора раза меньше. Например, на вторичном рынке их сейчас меньше 4 тысяч штук, хотя обычно — 5,5−6 тысяч. Понятно, что выбор в таком случае ограничен и зачастую люди готовы снизить требования к жилью — лишь бы успеть купить, пока ещё сильнее не подорожало и пока вообще что-то на рынке есть.

АН «Перспектива 24» Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова

Цены на квартиры, которые и без того росли из-за повышенного спроса на фоне сниженного ипотечного процента и разных программ господдержки, пришли к пиковым значениям. Причём как по первичному, так и по вторичному рынку. По первичке, например, цена взлетела настолько, что покупатель, который приобрёл квартиру год назад, может получить не просто прибыль, а сверхприбыль.

Повода для падения цен по-прежнему нет. Мало того, что на рынке дефицит, так ещё и бурными темпами дорожают стройматериалы. Например, за апрель-июнь цены на стройматериалы выросли в несколько раз, что, конечно, закладывается в стоимость квартир.

Генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова

Что будет с ипотекой? Пока картина видится следующей: Центробанк, скорее всего, в ближайшее время повысит ключевую ставку, что скажется и на ставке по ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что рынок перегрет и субсидирование жилищных кредитов надо будет сворачивать. Но даже если ставки скорректируют, ипотека всё ещё будет оставаться довольно доступной. Хотя и темпы выдачи, очевидно, будут ниже.

АН «Перспектива 24» Анна Зайкова Генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова АН «Перспектива 24» Анна Зайкова

Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года рынок стабилизируется и войдёт в своё нормальное состояние, прервав годичный цикл роста цен. Нормальное состояние — это когда люди покупают жильё, действительно нуждаясь в нём, а не тогда, когда пытаются вложить деньги или экстренно воспользоваться льготной ипотекой. Таких покупателей будет абсолютное большинство. Они, как правило, более тщательно подходят к выбору жилья, стараясь учесть сразу много критериев. Эти люди готовы искать и выбирать. И здесь обострится важность функции риэлтора, который посоветует, у какого именно застройщика покупать квартиру. Поэтому необходимость работы с партнёрами будет очевидной.

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае: