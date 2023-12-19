Квартиры на заоблачной высоте. Выросшая ключевая ставка ударит по строительному рынку Алтая

Центробанк повысил ставку на 1% — с 15 до 16%. Сильнее всего это повлияет на сегмент вторичной недвижимости: проценты по кредитам на их покупку уже достигли «заградительного уровня». Впрочем, и в остальных частях рынка ситуация не проще.

После новостей от Центробанка, ожидается, что практически все крупные банки также увеличат свои процентные ставки по ипотеке. Например, Альфа-Банк уже анонсировал повышение своих ставок всего на 0,5%.

Повышение ключевой ставки не стало неожиданностью. Как отметил директор барнаульского филиала агентства «Этажи» Анатолий Захаров, государство осознанно «подмораживает» рыночную активность в «перегретом» сегменте ипотеки.

«С учетом того, что более 70% клиентов приобретают жилье с использованием ипотечных программ, платежеспособных покупателей в ближайшее время будет меньше, они будут требовательнее и разборчивее», - сказал Захаров.

Некоторые расторопные покупатели успели «прыгнуть в уходящий вагон». В сентябре 2023 года практически остановилась продажа однокомнатных квартир и евродвушек через агентов. Предложения «смели» примерно, как яйца с прилавков.

Анатолий Захаров. Владимир Вдовин

Как изменится спрос

Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин отметил, что провалившиеся практически до нуля объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке снизятся еще сильнее.

«Сейчас банки выдают ее под 18%, вероятно, будет и до 20%. Это совершенно заградительный уровень. Поэтому «жить» будет только первичный рынок. Впрочем, нельзя считать невероятным исходом и пересмотр ставок по льготной ипотеке», заметил эксперт.

Дмитрий Дворядкин. Фото: Анна Зайкова.

Как отметил Анатолий Захаров, суммарная доля новостроек и объектов индивидуального жилищного строительства в общем объеме сделок «Этажей» уже составляет более 40%. И продолжает расти.

«С учетом анонсированных Центробанком на 2024 планов по точечной корректировке программ господдержки – сейчас самое время покупать или строить новое жилье», - сказал Захаров.

Что будет с ключевой ставкой дальше

Дмитрий Дворядкин надеется, что решение Центробанка станет последним в цикле ужесточения монетарной политики, которая к выборам может начать смягчаться.

Не исключено, что в этот период могут появится новые льготы, выплаты или отдельные жилищные программы, которые сделают ипотеку доступнее для отдельных категорий граждан, прогнозирует эксперт.

Инвестиционный стратег брокера ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев, как и Дворядкин, предположил, что это было последнее повышение ставки в цикле. Однако, не исключено, что ЦБ примет решение подтянуть ее до 17%.

В любом случае, снижать ставку начнут не раньше второй половины 2024 года, прогнозирует Михеев. Этот вывод, как отметила региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле Ирина Бубенко, означает, что спрос на ипотеку может замедлиться, особенно на вторичном рынке.

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.

«Однако, если речь идет о рынке новостроек, то спрос, скорее всего, останется стабильным, так как на данный момент не анонсировано изменение ставок в 2024 году и имеется государственная поддержка», - добавил эксперт.

Также Ирина напомнила о другом факторе, который повлияет на доступность ипотеки: требование Центробанка по размеру первоначального взноса. С 1 января он будет составлять не менее 30% от стоимости объекта.