Квартиры в Барнауле продаются в три раза быстрее

В Барнауле в три раза быстрее стали продавать вторичные квартиры. Если в начале 2018 года объект в среднем продавали 3 месяца, то весной 2019 года он находит покупателя за 1 месяц, пишет «Недвижимость Алтая».

В Барнауле время продажи уменьшилось с 84 до 27 дней. Это говорит о том, что активность покупателей существенно выросла, отмечают эксперты.

По данным портала, первое место по росту активности покупателей занял Владикавказ, где квартиры продают за 15 дней (а в январе 2018-го — 129) в январе 2018-го. Второе место по динамике заняла Чита (до 25 дней), третьим стал Курган (до 30 дней). Из сибирских городов также отмечают Омск (срок продажи квартиры сократился 79%), Кемерово (77%).

Дольше всего квартиры не могут продать в Подольске (35 дней), Грозном (33 дня), Сочи, Вологда, Нижневартовск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Брянск Архангельск, Саратов, Тюмень, Рязань, Иваново, Волгоград и Химки (по 31 дню).