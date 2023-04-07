Трехкомнатную квартиру героя СССР Г. М. Гридасова продают за 9,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на пр-те Ленина, 29. Объявление размещено на «Авито».

Квартиру героя СССР Гридасова продают за 9,7 млн рублей в Барнауле

Григорий Макарович Гридасов — советский фронтовой разведчик в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Он родился в селе Жуланка Новосибирской области. Работал в Камне-на-Оби в Алтайском крае. В его честь в Барнауле названа улица.

Площадь квартиры составляет 88 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 110 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, третьем этаже. Дом признан памятником архитектурного наследия и находится напротив здания ФСБ.

В квартире сделали современный ремонт. Стены обклеили обоями бежевых и голубых оттенков, пол выложили ламинатом, на потолке установили систему освещения.

В квартире семь окон. Высота потолков — 3 м. Владельцы отмечают, что здесь очень тепло зимой и прохладно летом, в комнатах хорошая звукоизоляция.

Также здесь нет несущих стен — будущие владельцы могут делать любую планировку.

В подарок будущим хозяевам оставляют всю мебель и бытовую технику, а также две кладовки с металлическими дверьми — одну в подвале, вторую с погребом во дворе.

Дом находится в самом центре города. В шаговой доступности расположены лицеи, университеты, больницы, аптеки и продуктовые магазины. А также стадион «Динамо», барнаульский планетарий, администрация города.