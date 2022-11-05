Квартиру с «глазастой» спальней продают в Барнауле за 8,25 млн рублей

Светлую «трешку» с встроенной бытовой техникой продают на ул. Энтузиастов, 51 в Барнауле. В ней обустроили забавную спальню с симметрично висящими зеркалами — они напоминают гигантские глаза. Стоимость квартиры — 133 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 8,25 млн рублей. Такое объявление появилось на « Авито ».

Квартиру с «глазастой» спальней продают на ул. Энтузиастов в Барнауле за 8,25 млн рублей.

«Трешка» находится на 17 этаже монолитного дома (ЖК «Новая высота»). Ее площадь составляет 62 кв. м.

По словам продавца, в ней выполнен дизайнерский ремонт «из дорогостоящих строительных материалов». Есть лоджия. Санузел — раздельный.

Здесь есть посудомоечная машина, водонагреватель, вытяжка, два кондиционера, а также новая мебель. Это достанется новому владельцу.

Во дворе дома, где предлагают квартиру, оборудовали детскую площадку. Для водителей сделали подземную парковку.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.