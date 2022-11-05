Квартиру с «глазастой» спальней продают в Барнауле за 8,25 млн рублей

«Трешка» находится на 17 этаже монолитного дома (ЖК «Новая высота»). Ее площадь составляет 62 кв. м.
По словам продавца, в ней выполнен дизайнерский ремонт «из дорогостоящих строительных материалов». Есть лоджия. Санузел — раздельный.
Здесь есть посудомоечная машина, водонагреватель, вытяжка, два кондиционера, а также новая мебель. Это достанется новому владельцу.
Во дворе дома, где предлагают квартиру, оборудовали детскую площадку. Для водителей сделали подземную парковку.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.