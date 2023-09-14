14 сентября
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Недвижимость

Квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей

Просторную трехкомнатную квартиру продают в Барнауле за 11,7 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 65 лет Победы, 6.

Квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей.
Квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей.
Авито

Общая площадь трешки составляет 92 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 127 тыс. рублей.

Внутри продуманная планировка квартиры - все комнаты изолированные, квадратная прихожая.

В ванной комнате висит очень яркое сенсорное зеркало, а в спальне висят качели на которых можно отдохнуть после тяжело дня.

В кухонной зоне на стене наклеены современные обои в кирпичик.

Квартира имеет три полноценные комнаты, большая кухня гостиная, два санузла, две лоджии и вместительные гардеробные.

Инфраструктура хорошо развита: рядом предусмотрено строительство детского сада и школы, множество магазинов, современные спортивные и детские площадки оборудованные места для отдыха.

Ранее квартиру с розовой спальней для настоящей принцессы продают за 19 млн рублей в Барнауле.

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