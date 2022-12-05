Квартиру с шикарным видом на Москву-реку и 20 окнами продают за 310 млн рублей в столице России

Просторную квартиру с видом на Москву-реку продают за 310 млн рублей в столице России. Она находится в резиденции на Саввинской набережной. Объявление размещено на « Циан ».

Квартира с видом на Москву-реку за 310 млн рублей

Площадь квартиры — 254 кв. м. Один «жилой метр» обойдется любителю красивых видов в 1,2 млн рублей.

Квартира находится на предпоследнем, восьмом этаже.

Дом, в котором находится квартира, отдает дань истории. Он украшен ажурным контуром. Впервые в российской практике в фактуре фасадов использовали греческий мрамор и керамический кирпич ручной формовки.

В квартире более 20 окон. Они выходят на три стороны. Прямо из дома можно увидеть Москву-реку, Саввинскую набережную, «Москва-Сити» и мост Богдана Хмельницкого.

Здесь еще не сделали косметический ремонт. Квартира открыта для самых разных дизайнерских решений.

Недалеко от дома находятся сквер Девичьего поля и ТРЦ «Европейский». Кроме того поблизости есть много ресторанов, кафе, спортклубов.