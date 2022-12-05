Квартиру с шикарным видом на Москву-реку и 20 окнами продают за 310 млн рублей в столице России

Площадь квартиры — 254 кв. м. Один «жилой метр» обойдется любителю красивых видов в 1,2 млн рублей.
Квартира находится на предпоследнем, восьмом этаже.
Дом, в котором находится квартира, отдает дань истории. Он украшен ажурным контуром. Впервые в российской практике в фактуре фасадов использовали греческий мрамор и керамический кирпич ручной формовки.
В квартире более 20 окон. Они выходят на три стороны. Прямо из дома можно увидеть Москву-реку, Саввинскую набережную, «Москва-Сити» и мост Богдана Хмельницкого.
Здесь еще не сделали косметический ремонт. Квартира открыта для самых разных дизайнерских решений.
Недалеко от дома находятся сквер Девичьего поля и ТРЦ «Европейский». Кроме того поблизости есть много ресторанов, кафе, спортклубов.
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