Квартиру в интересном барнаульском доме продают за 15 млн рублей.

Общая площадь четырешки 128 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 117 тыс. рублей
Дом построили в 2000 году. Сама квартира находится на втором из 17 этажей.
В доме два входа — со стороны пр. Ленина и со двора. Подъезд чистый, всегда порядок. На площадке всего две квартиры.
В квартире есть большая кухня-гостинная с окнами на пр. Ленина, три изолированные спальные комнаты, застекленный балкон, два санузла, просторный коридор. Высота потолков 3,2 м.
На полу выложена финская доска. В коридоре, кухонной зоне и в ванной — пол с подогревом.
На территории дома имеется автоматические ворота в подземный паркинг, детская, спортивная площадки.
В шаговой доступности школы, детские сады, развивающие центры, бассейн, ВУЗы, торговые Центры, администрация города.
Ранее сообщалось, что трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.
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