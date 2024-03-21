Трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 168 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 110 тыс. рублей.
Пятикомнатная видовая квартира в трех уровнях, в теплом кирпичном доме находится в самом центре города.
Из окон данной квартиры открывается великолепный вид на город.
На первом уровне расположены большая кухня с лоджией, гостиная, прихожая, большая ванная комната, прачечная и две спальни с лоджиями.
На втором уровне: кинотеатр, санузел и спальня.
В квартире имеется:
- четыре лоджии;
- четыре кондиционера;
- водонагреватель 100 л;
- стиральная и сушильная машины;
- большие панорамные окна
Высота потолков три метра, а на втором уровне 4,3 м.
В стоимость входит вся встроенная мебель и техника, а также вся мягкая мебель.
Ранее сообщалось, что квартиру с зеленым балконом продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.
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