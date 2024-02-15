15 февраля
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Недвижимость

Квартиру в петербургском стиле продают в Барнауле за 10,3 млн рублей

Квартиру с панорамными окнами продают в Барнауле за 10,3 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 6-я Нагорная, 15Г/10.

Квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
Квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь квартиры 56 кв.м. Один «жилой квадрат» 183 тыс. рублей.

Дизайнерский ремонт выполнен специалистами из Новосибирска. Использовались только качественные материалы.

На потолках отлично смотрится минеральная фактурная штукатурка.

Стены шпаклеваны со стеклохолстом под покраску.

Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью.

На закрытой лоджии расположена лаунж-зона. Там можно почитать книгу или попить горячий чай зимними вечерами.

В коридоре подвешено красивое зеркало, которое будет радовать и отражать вас каждый день.

Расположение квартиры очень удобное, до центра десять минут езды.

Ранее сообщалась, что квартиру в тихом зеленом дворе продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

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