«Лавочка закроется». Строительство апартаментов окажется вне закона

Напомним, вопрос правового статуса апартаментов в России до сих пор не улажен. Он обсуждается не первый год. Еще в 2016-м Минстрой планировал принять законопроект, позволяющий приравнять такие помещения в многоквартирных домах к жилым.
Последняя редакция документа в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ вносили в 2018 году. Позже его отозвали из парламента.
В этом году Минстрой намерен запретить строительство апартаментов. В то же время ведомство хочет законодательно закрепить жилой статус уже возведенных объектов.
Введенные в эксплуатацию апартаменты должны попасть под амнистию, их необходимо учесть в объеме ввода жилья, считает замминистра.
«Но с какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — добавил Стасишин.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.
Справка
Сегодня апартаменты, которые относят к нежилым помещениям, все же используются для проживания. В июле 2019 года в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложили разрешить людям временно регистрироваться в этих объектах недвижимости.