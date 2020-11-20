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Недвижимость

«Лавочка закроется». Строительство апартаментов окажется вне закона

Минстрой принял решение запретить возведение такого вида помещений. Однако, по словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, ведомство утвердит жилой статус уже построенных апартаментов, сообщает «РБК».

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Напомним, вопрос правового статуса апартаментов в России до сих пор не улажен. Он обсуждается не первый год. Еще в 2016-м Минстрой планировал принять законопроект, позволяющий приравнять такие помещения в многоквартирных домах к жилым.

Последняя редакция документа в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ вносили в 2018 году. Позже его отозвали из парламента.

Стройка.
Стройка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В этом году Минстрой намерен запретить строительство апартаментов. В то же время ведомство хочет законодательно закрепить жилой статус уже возведенных объектов.

Введенные в эксплуатацию апартаменты должны попасть под амнистию, их необходимо учесть в объеме ввода жилья, считает замминистра.

«Но с какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — добавил Стасишин.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Справка

Сегодня апартаменты, которые относят к нежилым помещениям, все же используются для проживания. В июле 2019 года в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложили разрешить людям временно регистрироваться в этих объектах недвижимости.

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