18 октября
﻿
Недвижимость

29 лет непрерывного стажа

29 лет со дня первой сделки отметил АНДРЕЙ ЗАМОРОКО, основатель Агентства Недвижимости «зАмок-плюс»

Андрей Замороко
Андрей Замороко
Фото предоставлено АН "зАмок-плюс"

Помним ли мы свою ПЕРВУЮ СДЕЛКУ, а своего ПЕРВОГО КЛИЕНТА?!

15 октября 1993 года, начиная стажером, пошел отчет моей риэлторской деятельности. А дружба с первым моим Клиентом сохранилась и по сей день.

Делюсь с Вами, уважаемые Коллеги, этим маленьким событием для того, чтобы напомнить нам всем, что наша профессия требует много усилий и сопряжена со значительными, порой непредвиденными трудностями. От нашего умения договориться между Коллегами рынка недвижимости, выигрывает, прежде всего, наш Клиент!

Уважайте себя и свою профессию. Благодарю всех и каждого, кто доверил мне решить свой жилищный вопрос! Спасибо за доверие!

Всем благополучия и удачи в столь не легкое время!

Г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80
Тел. 38−48−50, 8−913−210−1488, 8−913−087−0278
http://zamok-plyus.realtai.ru/
https://замокплюс.рф/
https://zamokplyus.2gis.biz/

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость