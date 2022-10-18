29 лет непрерывного стажа

Помним ли мы свою ПЕРВУЮ СДЕЛКУ, а своего ПЕРВОГО КЛИЕНТА?!
15 октября 1993 года, начиная стажером, пошел отчет моей риэлторской деятельности. А дружба с первым моим Клиентом сохранилась и по сей день.
Делюсь с Вами, уважаемые Коллеги, этим маленьким событием для того, чтобы напомнить нам всем, что наша профессия требует много усилий и сопряжена со значительными, порой непредвиденными трудностями. От нашего умения договориться между Коллегами рынка недвижимости, выигрывает, прежде всего, наш Клиент!
Уважайте себя и свою профессию. Благодарю всех и каждого, кто доверил мне решить свой жилищный вопрос! Спасибо за доверие!
Всем благополучия и удачи в столь не легкое время!
Г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80
Тел. 38−48−50, 8−913−210−1488, 8−913−087−0278
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