Сегодня мы беседуем с его руководителем, директором девелоперской компании, по совместительству руководителем ТСН «Новая Грань» Михаилом Кочетовым.

— В какой стадии у вас сейчас продажи?

— По состоянию на июнь продана большая часть участков первой очереди строительства. Хорошими темпами идут продажи участков второй очереди.

Всего за год, а наш проект стартовал весной 2018 года, раскуплено более 25% от общего числа участков Новой Грани. Учитывая, что поселок крупный (он рассчитан на 450 домовладений и продается не целиком, а застраивается очередями), мы оцениваем этот результат как очень хороший. Мы видим высокий покупательский спрос на наши участки, а значит, концепция развития, которая была нами выбрана, правильная.

Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем. Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем. Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем. Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем.

Как мы и предполагали, уже ранней весной в Новой Грани началось активное жилищное строительство. Как минимум несколько десятков владельцев земельных участков завершают нулевой цикл и готовятся к возведению стен, часть собственников уже планирует зимовать в поселке, то есть их цель — полностью завершить строительство домов к началу отопительного сезона.

Не останавливаются работы и у застройщика поселка*. Завершены работы по прокладке подземных коммуникаций газоснабжения и водоснабжения на участках второй очереди (2-я, 3-я и 4-я Парковые улицы). Подрядчик уже заканчивает укладку бетонного покрытия внутрипоселковых дорог. К осени там начнется строительство сетей электроснабжения, одновременно будет смонтирована система уличного освещения. Все работы на участках второй очереди ведутся в строгом соответствии с планом, утвержденным застройщиком.

Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем.

— Как вы видите развитие социальной сферы Новой Грани?

— Застройщиком принято решение о создании общественной зоны вдоль главной улицы поселка — Центральной. Помимо заявленных ранее детской игровой площадки и стадиона для мини-футбола, в Новой Грани будут выделены земельные участки под строительство торговых павильонов. В перспективе там смогут разместиться управляющая компания, магазины, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, парикмахерская и многое другое. В настоящий момент представители застройщика и ТСН «Новая Грань» ведут переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами торговых площадей.

— Расскажите нашим читателям, кто они, жители Новой Грани?

Хочется отметить, что большая часть наших покупателей — молодые семьи с детьми либо без детей. Вторая большая группа — люди среднего возраста, которые планируют строительство дома для постоянного переезда в поселок к пенсионному возрасту.

Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем. Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем. Поселок Новая Грань. Фото предоставлено рекламодателем.

Часть участков приобретена покупателями под дачи. Этот сегмент рынка сейчас переживает некий ренессанс — мы видим устойчивый спрос на дома для загородного отдыха, предполагающие возможность их круглогодичного использования. В данном сегменте наши предложения по земельным участкам действительно могут быть признаны интересными — поселок расположен в 15 минутах езды от центра краевой столицы. Для сегодняшнего Барнаула наша транспортная доступность уникальна: едешь без пробок, по чищенным дорогам с прекрасным покрытием непосредственно до домовладения. Газ, свет и вода на границе участка есть уже сейчас, а не когда-нибудь в неясной перспективе и с неясной стоимостью подключения. К тому же мы не должны забывать, что горожане мечтают о загородной жизни по причинам совершенно понятным — они ищут тишины, спокойствия, свежего воздуха, близости к природе. Все это мы обеспечиваем. Прекрасная лесопарковая зона, на границе которой расположилась Новая Грань, находится под охраной государства. Она видна с каждой улицы нашего поселка и располагается в шаговой доступности. Поэтому необязательно покупать участок с выходом в березовую рощу, чтобы оказаться в лесу, достаточно пройти до конца улицы.

— Традиционно читателей интересует вопрос: бывают ли у вас акции, скидки, то есть как можно купить участки подешевле?

— Да, акции бывают, правда, нечасто. Они носят сезонный характер и проводятся обычно в четко ограниченный срок.

Так, с 1 июля по 10 августа в Новой Грани летнее снижение цен на участки площадью 10 соток. Такой земельный участок со всеми коммуникациями можно купить с выгодой до 50 тыс. рублей. Подробности вам расскажут в нашем офисе продаж.

Подробности на сайте www.ng22.ru, по телефону 8 (3852) 22-62-72 или в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10.

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