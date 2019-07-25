Страхующим свое жилье предложат льготы по налогам и платежам за капремонт

Собственники, которые начнут страховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций, смогут претендовать на льготы по уплате налога на имущество, а также по взносам на капитальный ремонт, если речь идет о многоквартирном доме.

Такие предложения содержатся в проекте доклада минфина правительства по вопросу о стимулировании граждан к заключению договоров страхования своего жилья, пишет «Коммерсантъ».

Среди других рекомендаций ведомства значится запрет на приватизацию жилья, которое было получено от государства взамен утраченного в результате ЧС. Запрет будет касаться тех, чье прежнее жилье не было застраховано. Издание отмечает, что минфин уже предлагал подобную норму два года назад, но тогда ее заблокировали в администрации президента.

Закон о страховании

Закон о страхования жилья от ЧС в России вступает в силу 4 августа, пишет znak.com. Он предполагает разработку регионами собственных страховых программ, которые помимо утраты жилья в чрезвычайных ситуациях позволят страховать также бытовые риски, включая пожары, заливы, взрыв бытового газа и т. д.