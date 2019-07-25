Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 21°C

Страхующим свое жилье предложат льготы по налогам и платежам за капремонт

Собственники, которые начнут страховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций, смогут претендовать на льготы по уплате налога на имущество, а также по взносам на капитальный ремонт, если речь идет о многоквартирном доме.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

Такие предложения содержатся в проекте доклада минфина правительства по вопросу о стимулировании граждан к заключению договоров страхования своего жилья, пишет «Коммерсантъ».

Среди других рекомендаций ведомства значится запрет на приватизацию жилья, которое было получено от государства взамен утраченного в результате ЧС. Запрет будет касаться тех, чье прежнее жилье не было застраховано. Издание отмечает, что минфин уже предлагал подобную норму два года назад, но тогда ее заблокировали в администрации президента.

Закон о страховании

Закон о страхования жилья от ЧС в России вступает в силу 4 августа, пишет znak.com. Он предполагает разработку регионами собственных страховых программ, которые помимо утраты жилья в чрезвычайных ситуациях позволят страховать также бытовые риски, включая пожары, заливы, взрыв бытового газа и т. д.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость