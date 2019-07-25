Страхующим свое жилье предложат льготы по налогам и платежам за капремонт

Такие предложения содержатся в проекте доклада минфина правительства по вопросу о стимулировании граждан к заключению договоров страхования своего жилья, пишет «Коммерсантъ».
Среди других рекомендаций ведомства значится запрет на приватизацию жилья, которое было получено от государства взамен утраченного в результате ЧС. Запрет будет касаться тех, чье прежнее жилье не было застраховано. Издание отмечает, что минфин уже предлагал подобную норму два года назад, но тогда ее заблокировали в администрации президента.
Закон о страховании
Закон о страхования жилья от ЧС в России вступает в силу 4 августа, пишет znak.com. Он предполагает разработку регионами собственных страховых программ, которые помимо утраты жилья в чрезвычайных ситуациях позволят страховать также бытовые риски, включая пожары, заливы, взрыв бытового газа и т. д.