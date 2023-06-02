Личный мини-отель с зеркальными стенами продают за 2,5 млн рублей в Барнауле

"Эта идея родилась в Европе и набирает популярность с невероятной скоростью в разных странах... Доход от 15 тыс. рублей в сутки", - заявляет продавец.
Дом представляет собой небольшое (18 кв. м) помещение с панорамным остеклением. Отделка выполнена из дорогих материалов премиум класса.Стекла - закаленные и ударопрочные. Их не так просто разбить.
Владелец заявляет, что это полностью готовый отель с мебелью, бытовой техникой и декором. Его можно в любой момент запустить в производство.
Домик можно ставить где угодно. Лучше всего подойдут живописные места: леса, горы, озера, чтобы красота природы отражалась в зеркале отеля.
Отель энергоэффективный и рассчитан до -35 градусов. Он утеплен пенополиуретаном. Внутри дома установлены теплые полы и греющий приточный клапан.
Дополнительно предлагают поставить сауну в 9 кв. м.