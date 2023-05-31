Роскошь, безопасность, комфорт. Дорогую трешку продают за 10,9 млн рублей в Барнауле

У квартиры довольно большие размеры. Ее площадь составляет 120 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 90,8 тыс. рублей.
Трешка находится на седьмом этаже из 12 в элитном жилом комплексе.
"Жилой комплекс расположен в престижном районе и обеспечивает комфортное проживание с высоким уровнем безопасности и комфорта", - описывают владельцы.
Комнаты оформлены в светлых бежевых тонах, что придает им уюта. Большие окна дают много света и визуально увеличивают пространство.
Всего в квартире есть три изолированные комнаты, которые можно использовать как спальные или гостиные. Также расположена отдельная кухня-гостиная.
Рядом с домом находятся магазины, кафе, школы, детские сады, парки, аптеки и медицинские центры.